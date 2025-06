Udhampur Encounter: बसंतगढ़ में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों ने मुठभेड़, तलाशी में जुटे सुरक्षाबल के अधिकारी

Udhampur Encounter: जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले के एक जंगली इलाके में शुक्रवार को पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) के तीन आतंकवादियों को पकड़ने के लिए सुरक्षा बलों की एक संयुक्त टीम का तलाशी अभियान जारी है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि बृहस्पतिवार को सुरक्षा बलों से हुई मुठभेड़ में जैश-ए-मोहम्मद का एक आतंकवादी मारा गया और उसके तीन सहयोगी बसंतगढ़ बेल्ट के जंगली इलाके में मौजूद हैं।

उन्होंने कहा कि ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से आज सुबह अभियान फिर से शुरू हुआ और समूह के शेष आतंकवादियों को खत्म करने के लिए घेराबंदी को और मजबूत किया गया। उन्होंने कहा कि चार आतंकवादियों के समूह पर एक साल से नजर रखी जा रही थी।

अधिकारियों ने कहा कि बृहस्पतिवार सुबह बसंतगढ़ के सुदूर बिहाली इलाके में सेना और पुलिस के संयुक्त तलाशी दल से उनका सामना हुआ। उन्होंने कहा कि चारों आतंकवादी करूर नाला के पास छिपे हुए पाए गए और सेना के पैरा कमांडो के नेतृत्व में संयुक्त तलाशी दल ने उन्हें घेर लिया, जिसके परिणामस्वरूप मुठभेड़ हुई।

अधिकारियों ने कहा कि मुठभेड़ में मारे गए आतंकवादियों में से एक की पहचान हैदर के रूप में हुई है, जिसका छद्म नाम मौलवी था और वह पाकिस्तान का रहने वाला था।

