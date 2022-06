Udaipur Murder: कर्फ्यू के बाद आज उदयपुर में सड़के दिखी सुनसान-सभी दुकानें बन्द, शहर के कोनों पर है पुलिस की भारी तैनाती, देखें वीडियो

Highlights उदयपुर घटना के बाद आद सुबह का वीडियो सामने आया है। शहर के कोने पर पुलिस दिखाई दे रही है जो हर आने जाने वालों से पूछताछ कर रही है। घटना के बाद धारा 144 लागू हुआ है और इन्टरनेट सेवाएं भी बन्द की गई है।

जयपुर: राजस्थान में उदयपुर के धानमंडी थानाक्षेत्र में एक दर्जी की कथित रूप से गला काटकर हत्या कर देने के मामले में मंगलवार रात आठ बजे उदयपुर के सात थाना क्षेत्रों में अगले आदेश तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनता से शांति बनाए रखने की अपील की है।

कर्फ्यू लगाए जाने के बाद आज सुबह की वीडियो सामने आए हैं जहां पर उदयपुर से सुबह के दृश्य देखने को मिल रहे है। इस वीडियो में शहर के कोने पर पुलिस दिखाई मिल रही है और रास्ते में बहुत की कम लोग दिखाई मिल रहे है।

जगह पुलिस तैनात है और वह हर आने जाने वालों से पूछताथ कर रही है। उदयपुर के सभी दुकानों में ताला बन्द दिखाई मिला है और सड़कों पर गाड़िया भी नहीं है। बता दें कि इस घटना के बाद कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य भर में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर दिया गया। यही नहीं अगले एक महीने के लिए सभी जिलों में धारा 144 भी लागू कर दिया गया है।

#WATCH | Rajasthan: Morning visuals from Udaipur where Sec 144 has been imposed in view of killing of one Kanhaiya Lal y'day



In order to maintain law & order, internet services were suspended for 24 hours across the state & Sec 144 imposed in all districts for the next one month pic.twitter.com/sEx2x47aXh