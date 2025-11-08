Jammu-Kashmir: कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों को मिली कामयाबी, घुसपैठ कर रहे 2 आतंकी ढेर
By सुरेश एस डुग्गर | Updated: November 8, 2025 09:38 IST2025-11-08T09:37:11+5:302025-11-08T09:38:48+5:30
Jammu-Kashmir: भारतीय सेना ने शुक्रवार को कहा कि नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पार से घुसपैठ के प्रयास के बारे में विशिष्ट खुफिया जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर में एक संयुक्त अभियान शुरू किया।
Jammu-Kashmir: जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर सेना ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए दो अज्ञात आतंकवादियों को मार गिराया। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। सेना की श्रीनगर स्थित चिनार कोर ने कहा कि कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में घुसपैठ के प्रयास के बारे में एजेंसियों से मिली विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर शुक्रवार को एक अभियान शुरू किया गया।
सेना ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘सतर्क सैनिकों ने संदिग्ध गतिविधि नजर आने पर आतंकवादियों को रुकने को कहा लेकिन उन्होंने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी।’’ इसमें कहा गया है, ‘‘सुरक्षा बलों ने जारी अभियान में दो आतंकवादियों को मार गिराया है। इलाके में तलाश अभियान जारी है।’’
सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की और आतंकवादियों को घेर लिया। इस दौरान गोलीबारी में दो आतंकी मारे गए। आतंकियों की पहचान नहीं हो पायी है। फिलहाल इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन जारी है और विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा है।