Jammu-Kashmir: ड्यूटी के दौरान सेना के दो जवान शहीद, ऑपरेशन के दौरान आंतकियों से हुई थी मुठभेड़

Jammu-Kashmir: अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि जम्मू-कश्मीर में दो अलग-अलग जगहों पर ड्यूटी के दौरान एक सेना के जवान और एक सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवान शहीद हो गए। श्रीनगर स्थित सेना की चिनार कोर ने एक्‍स पर कहा कि चिनार कोर, कुपवाड़ा जिले में ऑपरेशनल ड्यूटी निभा रहे बहादुर हवलदार इकबाल अली के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देती है। उनका साहस और समर्पण हमें हमेशा प्रेरित करेगा।

सेना ने कहा कि चिनार वॉरियर्स सैनिक की वीरता और बलिदान को सलाम करते हैं। उन्होंने आगे कहा, "हम शोक संतप्त परिवार के साथ एकजुटता से खड़े हैं और उनकी भलाई के लिए प्रतिबद्ध हैं।"

इस बीच, बीएसएफ ने कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) राजीब नूनिया को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्होंने 27 अगस्त, 2025 को जम्मू जिले के अखनूर इलाके में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक ऑपरेशनल तैनाती के दौरान ड्यूटी के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया था।

बीएसएफ ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "उन्होंने अटूट साहस, प्रतिबद्धता और समर्पण के साथ शहादत प्राप्त की। उनके बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा और सम्मानित किया जाएगा। बीएसएफ के महानिदेशक और सभी रैंक उनके परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं।"

