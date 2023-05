Highlights राजोरी के कंडी इलाके में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में सेना के दो जवानों की मौत एक अधिकारी समेत चार घायल भी हुए हैं

जम्‍मू: जम्मू संभाग के जिला राजोरी के कंडी इलाके में एक सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों से हुई मुठभेड़ में सेना के दो जवानों की जान चली गई है। सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में दो आतंकी भी मार गिराए गए हैं। भीषण गोलीबारी में चार जवान जख्मी हुए है जिसमें सेना के एक अधिकारी भी शामिल हैं। जम्‍मू कश्‍मीर में पिछले 48 घंटों में 6आतंकवादियों को मार गिराया गया है।

राजोरी के कंडी इलाके में सेना ने खुफिया जानकारी मिलने के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया था तभी आतंकियों से आमना-सामना हो गया। सेना की ओर से जारी एक बयान में बताया गया है कि एनकाउंटर के दौरान दो जवानों की मौत हो गई। जबकि, एक अधिकारी समेत चार घायल हो गए हैं। सेना ने बताया है कि घायल जवानों को कमांड अस्पताल उधमपुर ले जाया गया है।

सेना ने बताया, "संयुक्त अभियान के दौरान, राजौरी के कंडी जंगल में, आतंकवादियों ने जवाबी कार्रवाई में एक विस्फोटक उपकरण का इस्तेमाल किया। एक अधिकारी सहित चार और सैनिकों के घायल होने के साथ ही सेना के दल के दो जवान हताहत हुए हैं। आसपास से अतिरिक्त टीमों को मुठभेड़ स्थल के लिए भेजा गया है। घायल कर्मियों को उधमपुर के कमांड अस्पताल ले जाया गया है। शुरुआती खबरों के मुताबिक इलाके में आतंकियों का एक समूह मौजूद है। आतंकी गुटों के भी हताहत होने की संभावना है। ऑपरेशन जारी है। आगे के विवरण का पता लगाया जा रहा है।"

#WATCH | Jammu: An encounter has started in the Kandi area of Rajouri. Security forces on the spot.



(Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/WGsPJXGh2w