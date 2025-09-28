TVK Vijay Rally Stampede: करूर भगदड़ में 39 लोगों की मौत, सीएम स्टालिन ने दिए जांच के आदेश; FIR दर्ज

By अंजली चौहान | Updated: September 28, 2025 07:56 IST2025-09-28T07:56:20+5:302025-09-28T07:56:26+5:30

TVK Vijay Rally Stampede: सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के दृश्य, जहां करूर भगदड़ की घटना के पीड़ितों के शव पोस्टमॉर्टम के बाद उनके परिवार के सदस्यों को सौंपे जा रहे हैं।

TVK Vijay Rally Stampede live 39 people died in Karur stampede CM Stalin ordered an inquiry FIR registered | TVK Vijay Rally Stampede: करूर भगदड़ में 39 लोगों की मौत, सीएम स्टालिन ने दिए जांच के आदेश; FIR दर्ज

TVK Vijay Rally Stampede: करूर भगदड़ में 39 लोगों की मौत, सीएम स्टालिन ने दिए जांच के आदेश; FIR दर्ज

TVK Vijay Rally Stampede: अभिनेता-राजनेता विजय की रैली में भगदड़ में 39 लोगों की मौत हो गई। पीड़ितों में छह बच्चे, नौ पुरुष और 16 महिलाएँ शामिल हैं। 40 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री मा सुब्रमण्यम ने मृतकों की पुष्टि करते हुए यह जानकारी साझा की। टीवीके अध्यक्ष विजय, जिनका प्रचार वाहन करूर में समर्थकों की भारी भीड़ के बीच से धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा था, को अपना भाषण कुछ देर के लिए रोकना पड़ा क्योंकि भगदड़ जैसी स्थिति के बीच अचानक बेहोश हो गए कई पार्टी सदस्यों को ले जाने के लिए दो एम्बुलेंस बुलाई गईं।

करूर त्रासदी के पीड़ितों के परिवारों के लिए 10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की गई है। तमिलनाडु के पूर्व मंत्री और डीएमके नेता वी सेंथिल बालाजी ने कहा, "फ़िलहाल, 46 लोग निजी अस्पताल में हैं और 12 लोग इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती हैं।"

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, अभिनेता रजनीकांत, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और कई अन्य राजनीतिक नेताओं और अभिनेताओं ने घटना पर शोक व्यक्त किया है।

करूर भगदड़ पर, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADGP), कानून व्यवस्था, एस. डेविडसन देवसिरवथम ने कहा, "...हमें प्रारंभिक जाँच करवानी होगी। 39 लोगों की जान जा चुकी है। मामला दर्ज कर लिया गया है।"

सीएम स्टालिन ने कहा, "किसी राजनीतिक दल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जान कभी नहीं गई। मैं करूर में हुई इस भयावह दुर्घटना का वर्णन नहीं कर सकता। कल शाम लगभग 7:45 बजे, जब मैं चेन्नई में अधिकारियों से बात कर रहा था, मुझे खबर मिली कि ऐसी ही एक घटना घटी है। सूचना मिलते ही, मैंने पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी को फोन किया, उनसे पूछताछ करने को कहा और उन्हें अस्पताल जाने का निर्देश दिया।" जब मैंने मृतकों की संख्या के बारे में खबर सुनी, तो मैंने आस-पास के मंत्रियों को करूर जाने का निर्देश दिया।"

एक्स पर साझा की गई एक पोस्ट में, रेड्डी ने कहा, "करूर में हुई दुखद भगदड़ के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ, जिसमें कई अनमोल जानें चली गईं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना।"

एक्स पर साझा की गई एक पोस्ट में, डीएमके सांसद ने कहा, "करूर में भीड़भाड़ के कारण कई लोगों के बेहोश होने और अस्पताल में भर्ती होने और कई लोगों की जान जाने की खबर बेहद चौंकाने वाली और दुखद है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने युद्धस्तर पर आवश्यक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं।" मैं उन लोगों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ जिन्होंने अपनी जान गंवाई है।"

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने करूर में संवाददाताओं से कहा, "अब तक 39 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 13 पुरुष, 17 महिलाएं, 4 लड़के और 5 लड़कियां शामिल हैं - जबकि 26 पुरुषों और 25 महिलाओं सहित 51 लोगों का गहन उपचार किया जा रहा है।" करूर ज़िले में विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कज़गम द्वारा आयोजित एक राजनीतिक रैली के दौरान यह घटना घटी।

भाजपा नेता तमिलिसाई सुंदरराजन ने अनुरोध किया कि इस त्रासदी को सनसनीखेज न बनाएँ, बल्कि समझदारी से काम लें। उन्होंने कहा, "मैं सुबह-सुबह करूर पहुँच गई हूँ। हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी पहुँच रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री को फ़ोन करके स्थिति की जानकारी ली है और केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद की पेशकश की है।"

करूर भगदड़ पर तमिलनाडु के स्वास्थ्य सचिव पी. सेंथिल कुमार ने कहा, "कुल 95 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 51 लोग सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती हैं। एक को छोड़कर बाकी की हालत स्थिर है। विशेषज्ञ डॉक्टर उनकी देखभाल कर रहे हैं। बाकी 44 लोग निजी अस्पतालों में भर्ती हैं। 39 लोगों की जान जा चुकी है।"

Web Title: TVK Vijay Rally Stampede live 39 people died in Karur stampede CM Stalin ordered an inquiry FIR registered

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Tamil NaduStalin Tamil NaduFIRसाउथ सिनेमाएमके स्टालिन