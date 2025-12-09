पुडुचेरी की NDA सरकार से सीख ले द्रमुक सरकार?, टीवीके प्रमुख विजय बोले- 2026 तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से 100 प्रतिशत सबक मिलेगा

Highlights विजय ने कहा कि यद्यपि उनकी पार्टी टीवीके एक प्रतिद्वंद्वी संगठन है। द्रमुक सरकार पुडुचेरी की निष्पक्ष सरकार से सीख ले तो अच्छा होगा।

पुडुचेरीः तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) प्रमुख विजय ने मंगलवार को पुडुचेरी में पहली जनसभा की और कहा कि पड़ोसी राज्य तमिलनाडु में द्रमुक (द्रविड़ मुनेत्र कषगम) सरकार को मुख्यमंत्री एन. रंगासामी के नेतृत्व वाली इस केंद्र शासित प्रदेश की सरकार से सीखना चाहिए। अभिनेता से नेता बने विजय ने राज्य के दर्जे की लंबे समय से जारी मांग पर ध्यान न देने के लिए केंद्र पर भी निशाना साधा।

अपने विशेष रूप से निर्मित प्रचार वाहन से रैली को संबोधित करते हुए विजय ने कहा कि यद्यपि उनकी पार्टी टीवीके एक प्रतिद्वंद्वी संगठन है लेकिन पुडुचेरी सरकार ने रैली को पूरी सुरक्षा दी है और द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) को इससे सीख लेनी चाहिए। उन्होंने कहा, ‘‘अगर तमिलनाडु की द्रमुक सरकार पुडुचेरी की निष्पक्ष सरकार से सीख ले तो अच्छा होगा।

हालांकि, वे अभी नहीं सीखेंगे।’’ विजय ने कहा, ‘‘द्रमुक सरकार को 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से 100 प्रतिशत सबक मिलेगा, हमारे लोग सबक सिखाएंगे।’’ विजय ने कहा कि केवल केंद्र के लिए, तमिलनाडु और पुडुचेरी अलग हैं। उन्होंने कहा, ‘‘हम लोग एक हैं।’’ उन्होंने कहा कि पुडुचेरी विधानसभा ने पिछले कुछ वर्षों में राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर 16 प्रस्ताव पारित किए हैं।

