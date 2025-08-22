न्यूज़ एंकर चित्रा त्रिपाठी ने निजी कार्यक्रम में भाजपा सांसद रवि किशन के साथ उनका वीडियो शेयर करने पर X यूजर्स कानूनी कार्रवाई की धमकी दी

By रुस्तम राणा | Updated: August 22, 2025 16:50 IST2025-08-22T16:50:53+5:302025-08-22T16:50:53+5:30

कथित तौर पर यह वीडियो 8 अगस्त को गोरखपुर में चित्रा के भतीजे के जन्मदिन समारोह के दौरान लिया गया था। इस कार्यक्रम में भाजपा सांसद और अभिनेता रवि किशन भी शामिल हुए थे, जो अपनी पत्नी के साथ आए थे।

TV News Anchor Chitra Tripathi Threatens X Users Of Legal Action For Sharing Her Video With BJP MP Ravi Kishan At Private Event | न्यूज़ एंकर चित्रा त्रिपाठी ने निजी कार्यक्रम में भाजपा सांसद रवि किशन के साथ उनका वीडियो शेयर करने पर X यूजर्स कानूनी कार्रवाई की धमकी दी

न्यूज़ एंकर चित्रा त्रिपाठी ने निजी कार्यक्रम में भाजपा सांसद रवि किशन के साथ उनका वीडियो शेयर करने पर X यूजर्स कानूनी कार्रवाई की धमकी दी

नई दिल्ली: हिंदी न्यूज़ एंकर चित्रा त्रिपाठी ने शुक्रवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट पर निशाना साधा, जिसमें उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक निजी कार्यक्रम से भाजपा सांसद रवि किशन और अन्य महिलाओं के साथ उनका एक वीडियो शेयर किया गया था। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सहमति के बिना उनका वीडियो शेयर करना एक नीच मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि अगर वीडियो तुरंत नहीं हटाया गया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

उनके पोस्ट के कुछ ही देर बाद, नरगिस बानो नाम की यूज़र ने पोस्ट डिलीट कर दिया। कथित तौर पर यह वीडियो 8 अगस्त को गोरखपुर में चित्रा के भतीजे के जन्मदिन समारोह के दौरान लिया गया था। इस कार्यक्रम में भाजपा सांसद और अभिनेता रवि किशन भी शामिल हुए थे, जो अपनी पत्नी के साथ आए थे।

चित्रा ने आरोप लगाया है कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उनके परिवार की कुछ अन्य महिलाएँ भी दिखाई दे रही हैं, जो सोशल मीडिया पर नहीं हैं और न ही चाहती हैं कि उनकी अनुमति के बिना उनका वीडियो शेयर किया जाए।

उन्होंने लिखा, "कुछ घटिया मानसिकता वाले लोग तब तक नहीं रुकेंगे जब तक उनका पूरा इलाज नहीं हो जाता। @Nargis_Bano78, इस वीडियो को तुरंत हटाएँ, वरना क़ानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। आपने किस हक़ से मेरे परिवार की दूसरी महिलाओं का वीडियो शेयर करके मुझ पर टिप्पणी की है?"

एक अन्य पोस्ट में उन्होंने एक अन्य यूज़र को आड़े हाथों लेते हुए लिखा, "लातों के भूत बातों से नहीं घबराते। इस आदमी को देखते हुए मेरे मन में कई बार यह विचार आया, पर मैंने इसे कभी लिखा नहीं। अपने घर की औरतों को बुर्के में रखने वाला व्यक्ति मेरे गोरखपुर वाले घर की औरतों का वीडियो वायरल कर रहा है। कृपया यह संदेश उस व्यक्ति तक ज़रूर पहुँचाएँ: दूसरे घरों की औरतों का वीडियो नहीं देखना चाहिए; यह नीचता और अश्लीलता की निशानी है। अगर वह इसे डिलीट नहीं करता, तो क़ानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें।"

एक अन्य पोस्ट में उन्होंने अन्य उपयोगकर्ताओं से उक्त वीडियो को हटाने का आग्रह करते हुए कहा, "दूसरों की महिलाओं के घरों में झांकना घटियापन और अश्लीलता का प्रतीक है।" हैरानी की बात यह है कि कुछ सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि भाजपा सांसद ने स्वयं इस कार्यक्रम की तस्वीरें पोस्ट की हैं, जिनमें चित्रा के परिवार की अन्य महिलाओं के चेहरे स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं।

रवि किशन की पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए एक यूजर ने सवाल किया, "क्या यहां कुछ झांकने की गतिविधि नहीं हो रही है?"

Web Title: TV News Anchor Chitra Tripathi Threatens X Users Of Legal Action For Sharing Her Video With BJP MP Ravi Kishan At Private Event

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Ravi KishanBJPsocial mediaरवि किशनसोशल मीडिया