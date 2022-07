टीआरएस ने पीएम नरेंद्र मोदी से ट्विटर पर गुजराती में किया सवाल तो भाजपा ने उर्दू में किया पलटवार

Highlights भाजपा और टीआरएस के बीच जुबानी जंग जारी, ट्विटर पर दिखा दिलचस्प 'वॉर' टीआरएस की से गुजराती भाषा में ट्वीट कर पीएम नरेंद्र मोदी से कई सवाल किए गए थे। टीआरएस के ट्वीट के बाद भाजपा की ओर से उर्दू में जवाब दिया गया है।

हैदराबाद: भाजपा और तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) के बीच जारी जुबानी जंग थमती नजर नहीं आ रही है।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हैदराबाद को 'भाग्यनगर' कहने पर दोनों पार्टियों के बीच सोशल मीडिया पर भी जंग छिड़ गई है। टीआरएस ने जहां गुजराती भाषा में भाजपा को घेरने की कोशिश की तो वहीं अब बीजेपी ने भी उर्दू का सहारा ले लिया। बीजेपी का सीधा निशाना टीआरएस और AIMIM पर था।

गुजराती और उर्दू की जंग

दरअसल, टीआरएस की तरफ से अपने आधिकारिक ट्विटर अकांउट से गुजराती भाषा में 8 सवाल पीएम मोदी से पूछे गए।

वहीं बीजेपी की ओर से टीआएस के खिलाफ हमले के लिए उर्दू का इस्तेमाल किया। भाजपा की ओर से उर्दू में टीआरएस सरकार की 13 नाकामियां बताई। दरअसल भाजपा लगातार टीआरएस और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के बीच सांठगांठ की बात कहती रही है।

BJP,RSS की लड़ाई,हैशटैग पर आई

इतना ही नहीं दोनों पार्टियों के बीच हैशटैग की जंग भी छिड़ गई। टीआरएस की तरफ से ‘Bye Bye Modi’, ‘BJP Circus Modi’ and ‘Modi Must Answer’ जैसे हैशटैग का इस्तेमाल किया गया। वहीं पीएम मोदी के आगमन को लेकर बीजेपी की तरफ से भी ‘The BJP NEC in Telangana’, ‘Team Modi in Telangana’ जैसे हैशटैग के साथ कार्यकर्ता पोस्ट करने लगे।

