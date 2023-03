Tripura Election Result: त्रिपुरा में 60 सीट पर मतगणना जारी, बीजेपी गठबंधन 40 पर आगे, जानें रुझान में वाम मोर्चा-कांग्रेस और टिपरा मोथा का हाल

Highlights वरिष्ठ निर्वाचन अधिकारी ने यह जानकारी दी। प्रद्योत माणिक्य देबबर्मा द्वारा बनाई गई नई पार्टी टिपरा मोथा 6 सीट पर आगे है। कांग्रेस-वाम दल गठबंधन 8 सीट पर आगे हैं।

Tripura Election Result: पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में मतगणना जारी है। राज्य में 60 सीट हैं और बहुमत के लिए 31 सीट की जरूरत है। भाजपा, कांग्रेस और वाम दलों में टक्कर है। त्रिपुरा में भाजपा आगे है। त्रिपुरा में भाजपा 60 में से 40 सीट पर आगे हैं। वाम दल और कांग्रेस टक्कर दे रहे हैं।

कांग्रेस-वाम दल गठबंधन 8 सीट पर आगे हैं। पूर्व शाही वंशज प्रद्योत माणिक्य देबबर्मा द्वारा बनाई गई नई पार्टी टिपरा मोथा 6 सीट पर आगे है। त्रिपुरा की 60 विधानसभा सीट पर 16 फरवरी को हुए चुनाव के लिए बृहस्पतिवार सुबह आठ बजे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना शुरू हुई। एक वरिष्ठ निर्वाचन अधिकारी ने यह जानकारी दी।

Tripura | Counting of votes for #TripuraElection2023 underway pic.twitter.com/Dth06tc3i7

राज्य में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)-इंडिजिनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (आईपीएफटी) तथा वाम मोर्चा-कांग्रेस के गठबंधन और पूर्व शाही वंशज प्रद्योत माणिक्य देबबर्मा द्वारा बनाई गई नयी पार्टी टिपरा मोथा के बीच एक त्रिकोणीय मुकाबला है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए त्रिपुरा में कुल 25,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) जी. किरणकुमार दिनकरराव ने कहा, ‘‘किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत पूरे राज्य में एक मार्च शाम छह बजे से तीन मार्च सुबह छह बजे तक निषेधाज्ञा लागू की गई है, लेकिन आवश्यक सेवाओं और परीक्षार्थियों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है।’’

Agartala, Tripura| Vote counting to begin at 8 AM. Visuals from counting centre, Umakanta Academy Complex pic.twitter.com/GB5GoQfqmh