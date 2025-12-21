महंगा होने वाला है ट्रेन का सफर, 26 दिसंबर से बढ़ जाएगा ट्रेन टिकट का प्राइस
By अंजली चौहान | Updated: December 21, 2025 13:51 IST2025-12-21T13:50:28+5:302025-12-21T13:51:25+5:30
Train Ticket Price Hike: रिपोर्ट्स के अनुसार, इस बदलाव से अनुमानित राजस्व लाभ 600 करोड़ रुपये है और 500 किलोमीटर की नॉन-एसी यात्रा करने वाले यात्रियों को 10 रुपये अतिरिक्त भुगतान करना होगा।
Train Ticket Price Hike: जो यात्री भारतीय रेलवे से सफर करते हैं उनके लिए ये खबर काम की है। इंडियन रेलवे ने आज एक बयान में कहा कि ऑर्डिनरी क्लास, नॉन-AC और AC ट्रेनों का किराया 26 दिसंबर, 2025 से बढ़ाया जाएगा। दी गई जानकारी के अनुसार, AC और नॉन-AC दोनों क्लास की मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए अधिकतम किराया बढ़ोतरी दो पैसे प्रति किलोमीटर होगी। ऑर्डिनरी क्लास में 215 किमी से कम की यात्रा के लिए किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं है।
इंडियन रेलवे ने कहा, "215 किमी से ज़्यादा की यात्रा के लिए, ऑर्डिनरी क्लास में 1 पैसा प्रति किमी और मेल/एक्सप्रेस नॉन-AC और AC क्लास के लिए 2 पैसे प्रति किमी की किराया बढ़ोतरी होगी।"
रिपोर्ट्स के अनुसार, इस बदलाव से अनुमानित रेवेन्यू में 600 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी होगी, और 500 किमी की नॉन-AC यात्रा करने वाले यात्रियों को अतिरिक्त 10 रुपये देने होंगे।
ट्रेनों के लिए नया किराया देखें
कैटेगरी किराए में बदलाव
सबअर्बन ट्रेन और मंथली सीजन टिकट- कोई बदलाव नहीं
ऑर्डिनरी क्लास 215 किमी तक- कोई बदलाव नहीं
ऑर्डिनरी क्लास 215 किमी से ज़्यादा- 1 पैसा प्रति किमी
मेल/एक्सप्रेस नॉन AC क्लास - 2 पैसे प्रति किमी
मेल/एक्सप्रेस AC क्लास - 2 पैसे प्रति किमी
नॉन-AC 500 किमी की यात्रा - 10 रुपये
रेलवे कितना कमाएगा?
रेलवे अधिकारियों के अनुसार, इस किराया संशोधन से इस वित्तीय वर्ष में लगभग ₹600 करोड़ का अतिरिक्त रेवेन्यू मिलने की उम्मीद है। पिछले एक दशक में रेलवे नेटवर्क और ऑपरेशन में काफी विस्तार हुआ है। सुरक्षा सुनिश्चित करने और सेवाओं में सुधार के लिए, रेलवे ने अपने कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ाई है, जिसके परिणामस्वरूप खर्च में काफी वृद्धि हुई है।
रेलवे मैनपावर लागत
आंकड़ों के अनुसार, रेलवे की मैनपावर लागत बढ़कर 1.15 लाख करोड़ रुपये हो गई है, जबकि पेंशन पर सालाना 60,000 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर, 2024-25 के लिए रेलवे का ऑपरेशनल खर्च लगभग 2.63 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। इन बढ़ती लागतों को संतुलित करने के लिए, रेलवे माल ढुलाई बढ़ा रहा है और यात्री किराए में थोड़ा बदलाव कर रहा है।
इस बीच, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCTC) के IRCTC ई-वॉलेट अकाउंट से कैश निकालने की अनुमति नहीं है। जो लोग ई-वॉलेट अकाउंट में पैसे जमा करते हैं, वे इसका इस्तेमाल सिर्फ़ टिकट खरीदने के लिए कर सकते हैं और इसे निकाल नहीं सकते, लेकिन जब ई-वॉलेट अकाउंट बंद हो जाएगा, तो पैसे यूज़र के बैंक अकाउंट में वापस ट्रांसफर कर दिए जाएंगे।