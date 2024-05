Tragedy Strikes Aizawl: आइजोल में त्रासदी, चक्रवात रेमल के बाद पत्थर की खदान ढहने से 10 लोगों की मौत, बचाव तेज, देखें वीडियो

Highlights Tragedy Strikes Aizawl: आइजोल की मेल्थम और ह्लिमेन सीमा पर एक दुखद घटना घटी। Tragedy Strikes Aizawl: 28 मई को सुबह 6 बजे के आसपास एक पत्थर की खदान ढह गई। Tragedy Strikes Aizawl: इस हादसे में 10 की मौत हो गई और कई लोग लापता हैं।

Tragedy Strikes Aizawl: चक्रवात रेमल से कई राज्य में हालत खराब है। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश को बाद पूर्वोत्तर के कई राज्य में तबाही का आलम है। मिजोरम के आइजोल में लगातार बारिश के बीच पत्थर की खदान ढहने से 10 लोगों की मौत और कई अन्य लोग लापता हैं। पुलिस महानिदेशक अनिल शुक्ला ने जानकारी दी। पूरे मिजोरम में तबाही मचाई है। आइजोल की मेल्थम और ह्लिमेन सीमा पर एक दुखद घटना घटी। 28 मई को सुबह 6 बजे के आसपास एक पत्थर की खदान ढह गई, जिससे 10 लोगों की मौत हो गई। दुःख के बीच आशा की एक किरण दिखाई दी।

7 people have died as a stone quarry collapsed on the outskirts of Aizawl following incessant rains. Police personnel are engaged in rescue operations. The water levels of rivers are also rising up and many people living in the riverside areas have been evacuated: Mizoram DGP pic.twitter.com/XjPbCfPnx9 — ANI (@ANI) May 28, 2024

Mizoram CM Lalduhoma has stated that all those affected by Cyclone Remal within the state should be assisted with the relief of Rs 15 crore and relatives would receive ex-gratia of Rs 4 lakhs: Department of Information and Public Relations, Government of Mizoram — ANI (@ANI) May 28, 2024

एक बच्चे को मलबे से बचा लिया गया और चिकित्सा के लिए तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। दुख की बात है कि गैर-आदिवासी माने जाने वाले कई अन्य श्रमिक फंसे हुए हैं और उन्हें ढूंढने और बचाने के प्रयास जारी हैं। मृतकों में तीन गैर-मिज़ोस बताए गए हैं। खदान के ढहने से आस-पास के कई घर भी नष्ट हो गए।

#WATCH | Assam: The Haflong-Silchar link road has been cut off as a large portion of the road has been washed away due to rising river waters following heavy rains in Dima Hasao district.



Simanta Kumar Das, Deputy Commissioner of Dima Hasao district told ANI that, the district… pic.twitter.com/FVW34JHMP1 — ANI (@ANI) May 28, 2024

कई अन्य लोग मलबे में फंसे हुए हैं। पुलिस ने बताया कि बचाव अभियान जारी है लेकिन लगातार हो रही बारिश से यह प्रभावित हो रहा है। अधिकारियों ने बताया कि बारिश के कारण राज्य में कई स्थानों पर भूस्खलन भी हुआ है। उन्होंने बताया कि हुनथर में राष्ट्रीय राजमार्ग छह पर भूस्खलन के कारण आइजोल देश के बाकी हिस्सों से अलग हो गया है। अधिकारियों ने बताया कि इसके अलावा कई अंतर-राज्य राजमार्ग भी भूस्खलन से प्रभावित हुए हैं। इस बीच बारिश के कारण राज्य के सभी स्कूल बंद कर दिए गए।

