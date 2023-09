'मुझे गलत तरीके से छुआ', इनमोबी इंटर्न ने मैनेजर पर यौन उत्पीड़न का लगाया आरोप, सोशल मीडिया पर मांगी मदद, बेंगलुरु पुलिस ने लिया संज्ञान

Highlights पीड़ित ने एक्स ( पूर्व में ट्विटर) पर अपनी आपबीती लिखी है। पीड़ित ने पोस्ट के साथ प्रबंधन और एचआर को की गई शिकायत का स्क्रीनशॉट भी साझा किया है। मामले में पीड़ित द्वारा न्याय की मांग के बाद बेंगलुरु पुलिस ने इसका स्वतः संज्ञान लिया है।

मोबाइल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म इनमोबी की एक इंटर्न ने अपनी टीम के एक प्रोडक्ट मैनेजर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। साथ ही एचआर और प्रबंधन पर निष्क्रियता का आरोप लगाया है। पीड़ित ने एक्स ( पूर्व में ट्विटर) पर अपनी आपबीती लिखी है।

पीड़ित ने कहा कि प्रोडक्ट मैनेजर गणपति आर सुब्रमण्यम ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और उसे गलत तरीके से छुआ। पीड़ित ने कहा कि जब इसकी जानकारी एचआर को दी तो मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। पीड़ित ने पोस्ट के साथ प्रबंधन और एचआर को की गई शिकायत का स्क्रीनशॉट भी साझा किया है।

पीड़ित ने कहा, मामले की सूचना देने के बाद एचआर और प्रबंधन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसने पोस्ट में आगे लिखा- "एचआर, मेरे मैनेजरों और यहां तक कि सह-संस्थापकों को इसकी सूचना देने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।"

📢 Urgent call for support: I am a victim of workplace #SexualHarassment at InMobi|Glance. Despite reporting it to HR, my managers, and even co-founders, no substantial action has been taken. I'm seeking justice and support to ensure this doesn't happen to others. #injusticepic.twitter.com/AmJrFIHRz5