दिल्ली एनसीआर समेत देश के 21 राज्यों में आज हो सकती है बारिश, अगले दो तीन दिनों तक रह सकता है ऐसे ही मौसम

By आजाद खान | Published: May 29, 2023 08:35 AM

मौसम के बारे में अपडेट देते हुए आईएमडी ने कहा है कि एक नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण 29 मई से उत्तर पश्चिम भारत प्रभावित रह सकता है।

फोटो सोर्स: ANI फाइल फोटो