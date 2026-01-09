अमित शाह के दिल्ली कार्यालय के बाहर TMC सांसदों का प्रदर्शन, पुलिस ने महुआ मोइत्रा और डेरेक ओ ब्रायन को हिरासत में लिया

TMC MPs Protest Today: गृह मंत्री अमित शाह के दिल्ली कार्यालय के बाहर 9 जनवरी की सुबह टीएमसी सांसद विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की पार्टी के आठ सांसद अमित शाह के दफ्तर के बाहर पहुंचे जहां जमकर नारेबाजी हुई। इस दौरान पुलिस ने हालात को संभालने की कोशिश की।

गौरतलब है कि दिल्ली में अमित शाह के ऑफिस में धरना देने वाले TMC सांसद थे: डेरेक ओ'ब्रायन, शताब्दी रॉय, महुआ मोइत्रा, बापी हलदर, साकेत गोखले, प्रतिमा मंडल, कीर्ति आज़ाद और डॉ. शर्मिला सरकार।

यह प्रदर्शन बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कोलकाता में होने वाली विरोध रैली से पहले हुआ, जो I-PAC के ऑफिस पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी के खिलाफ थी।

#WATCH | Delhi | Detained TMC MPs brought to Parliament Street police station, following their protest outside Union Home Minister Amit Shah's Office

विरोध प्रदर्शन को बढ़ता देख दिल्ली पुलिस ने महुआ मोइत्रा और डेरेक ओ'ब्रायन को हिरासत में ले लिया है।

VIDEO | Delhi: Police detain TMC MP Mahua Moitra (@MahuaMoitra) as party MPs protest outside Union Home Minister Amit Shah's office against ED raids on the I-PAC office in Kolkata.



— Press Trust of India (@PTI_News) January 9, 2026

जानकारी के अनुसार, गुरुवार को कोलकाता में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म I-PAC और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के ठिकानों पर ED की तलाशी के दौरान हाई ड्रामा हुआ।

बनर्जी ने आरोप लगाया कि ED अधिकारी I-PAC प्रमुख प्रतीक जैन के घर पर तलाशी के दौरान तृणमूल कांग्रेस की हार्ड डिस्क, अंदरूनी दस्तावेज़ और संवेदनशील संगठनात्मक डेटा ज़ब्त करने की कोशिश कर रहे थे। बनर्जी ने ये आरोप जैन के लाउडन स्ट्रीट स्थित आवास से बाहर आने के बाद लगाए, जहां गुरुवार सुबह से तलाशी चल रही है।

ममता बनर्जी पर ED ने क्या कहा?

ED ने बनर्जी पर कोलकाता में चल रहे तलाशी अभियान के दौरान टॉप पॉलिटिकल कंसल्टेंसी ग्रुप I-PAC के डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर में घुसने और फिजिकल दस्तावेज़ और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सहित 'अहम सबूत' ले जाने का आरोप लगाया है।

एक बयान में, ED ने कहा कि मुख्यमंत्री के बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारियों के साथ आने तक उसकी टीम शांतिपूर्ण और पेशेवर तरीके से तलाशी की कार्यवाही कर रही थी।

ED के बयान में कहा गया है, "बनर्जी प्रतीक जैन के घर में घुस गईं और फिजिकल डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सहित अहम सबूत ले गईं।"

बनर्जी एक पब्लिक सड़क पर I-PAC ऑफिस गईं और केंद्रीय एजेंसी पर पार्टी से जुड़ा डेटा, लैपटॉप, मोबाइल फोन और रणनीतिक डॉक्यूमेंट्स गैर-कानूनी तरीके से जब्त करने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने रेड के दौरान डेटा ट्रांसफर किया, इसे 'अपराध' बताया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (TMC) से लोकतांत्रिक तरीके से लड़ने की चुनौती दी।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को 'शरारती' भी कहा और उन पर दूसरी पार्टियों को डराने के लिए एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा, "यह कानून का पालन नहीं है। क्या सबसे घटिया और शरारती गृह मंत्री ऐसे ही काम करते हैं, जो देश की रक्षा नहीं कर सकते और चुनाव से पहले परेशान करने के लिए एजेंसियों को भेज रहे हैं?"

भाजपा का जवाब

मुख्यमंत्री ने कहा कि I-PAC कोई प्राइवेट संगठन नहीं है, बल्कि अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (AITC) की एक अधिकृत टीम है। उन्होंने दावा किया कि ED ने संवेदनशील पार्टी डॉक्यूमेंट्स जब्त कर लिए, जिसमें चुनावी रोल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) से जुड़ा डेटा भी शामिल है, जबकि TMC एक रजिस्टर्ड राजनीतिक पार्टी है जो नियमित रूप से इनकम टैक्स की जानकारी जमा करती है।

इस ड्रामे के बाद, BJP ने TMC प्रमुख पर तीखा हमला किया और सुझाव दिया कि आपत्तिजनक सबूतों को छिपाने की कोशिश की जा रही थी।

BJP ने X पर एक पोस्ट में कहा, "अगर पश्चिम बंगाल में छिपाने के लिए कुछ नहीं है, तो एक मुख्यमंत्री आधिकारिक जांच स्थल से फाइलों को सुरक्षित करने के लिए इतनी हड़बड़ी क्यों करेगा?" यह दावा करते हुए कि सच्चाई आखिरकार सामने आएगी और बंगाल "BJP को वोट देगा।"

