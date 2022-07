तृणमूल कांग्रेस के मुखपत्र में शिंजो आबे की हत्या को अग्निपथ योजना से जोड़ा गया, केंद्र सरकार पर साधा निशाना

Highlights 8 जुलाई को की गई थी शिंजो आबे की हत्या तृणमूल कांग्रेस ने इसे अग्निपथ योजना से जोड़ा पूर्व सैन्यकर्मी था आबे का हत्यारा

कोलकाता: जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की 8 जुलाई को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या से पूरी दुनिया सन्न रह गई। अब इस दुखद हत्या पर भारत में एक अलग तरह की सियासत शुरू हो गई है। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के मुखपत्र 'जागो बांग्ला' में पहले पन्ने पर प्रकाशित एक लेख में इस हत्या को भारतीय सेना की नई भर्ती योजना अग्निपथ से जोड़कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा गया है। जागो बांग्ला के पहले पन्ने पर छपे लेख में अग्निपथ योजना को शिंजो आबे की हत्या से जोड़ते हुए कहा गया है कि हत्यारा एक पूर्व जापानी सैनिक था जिसे पेंशन नहीं मिलती थी।

#Agnipath Shadow in #ShinzoAbe's Killing: headline in #TMC mouthpiece #JagoBangla today. States assassin worked in #Japan maritime self defence force for 3 yrs without pension like #Agnipath scheme where Centre plans to employ youth for 4 & half years without any pension benefit pic.twitter.com/Iaha3K1xTI