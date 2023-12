TMC विधायक तपस रॉय ने संसद सुरक्षा उल्लंघन के मास्टरमाइंड ललित झा के साथ कथित संबंधों पर तोड़ी चुप्पी

Highlights भाजपा ने हाल ही में संसद सुरक्षा उल्लंघन के आरोपी ललित झा की तस्वीरें तृणमूल कांग्रेस नेता तपस रॉय के साथ साझा कीं भगवा पार्टी ने आरोप लगाया कि दोनों करीबी सहयोगी हैं टीएमसी नेता ने कहा, हां, फोटो में टीएमसी विधायक तपस रॉय के साथ मैं ही हूं

कोलकोता:संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले की जांच हर दिन व्यापक हो रही है, टीएमसी के तापस रॉय ने संसद सुरक्षा उल्लंघन के आरोपी मास्टरमाइंड, ललित झा के साथ टीएमसी के संभावित संबंध के सिद्धांत पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। इंडिया टुडे से बात करते हुए, टीएमसी यूथ कांग्रेस के महासचिव सौम्या बख्शी ने पुष्टि की कि संसद सुरक्षा उल्लंघन के आरोपी ललित झा के साथ फोटो में वह ही हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि झा कौन है।

भाजपा ने हाल ही में संसद सुरक्षा उल्लंघन के आरोपी ललित झा की तस्वीरें तृणमूल कांग्रेस नेता तपस रॉय के साथ साझा कीं और आरोप लगाया कि दोनों करीबी सहयोगी हैं। भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई के प्रमुख सुकांत मजूमदार ने ललित झा के साथ टीएमसी नेता तपस रॉय और सौम्या बख्शी की एक तस्वीर साझा की, जिन्हें प्रमुख लोकसभा सुरक्षा उल्लंघन का कथित मास्टरमाइंड माना जाता है।

भाजपा के पश्चिम बंगाल अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने गुरुवार को टीएमसी नेता तापस रॉय और संसद सुरक्षा उल्लंघन के आरोपी मास्टरमाइंड, ललित झा के बीच घनिष्ठ संबंध का आरोप लगाया। बख्शी ने कहा कि उन्हें उनके बारे में खबरों में पढ़कर ही पता चला। टीएमसी नेता ने कहा, "हां, फोटो में टीएमसी विधायक तपस रॉय के साथ मैं ही हूं। जहां तक मेरी जानकारी है, यह तस्वीर कोविड लॉकडाउन शुरू होने से पहले सरस्वती पूजा के दौरान ली गई थी।"

Mamata Banerjee can’t remain silent on Lalit Jha’s association with her senior party leader Tapas Roy. It is not a surprise that TMC MPs, scared of their party’s association emerging with those who breached Parliament security, were creating ruckus. This is a new low even by… https://t.co/17GqfURHds