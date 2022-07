टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा- मैं किसी भी चीज से डरती नहीं

Highlights महुआ मोइत्रा के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में आईपीसी की धारा 295ए के तहत केस दर्ज किया गया है। मोइत्रा ने बुधवार को भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि वह किसी भी चीज से डरती नहीं हैं।

कोलकाता: तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ भोपाल में देवी काली पर उनके कथित विवादास्पद बयान को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई है। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में आईपीसी की धारा 295ए के तहत केस दर्ज किया गया है। वहीं, मोइत्रा ने बुधवार को भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि वह किसी भी चीज से डरती नहीं हैं।

इसी क्रम में महुआ मोइत्रा ने बुधवार को ट्वीट करते हुए लिखा, "भाजपा पर लाओ! मैं एक काली उपासक हूं। मैं किसी चीज से नहीं डरती। आपके अज्ञानी नहीं। आपके गुंडे नहीं। आपकी पुलिस नहीं। और निश्चित रूप से आपके ट्रोल नहीं। सत्य को बैकअप बलों की आवश्यकता नहीं होती है।" वहीं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि महुआ मोइत्रा के बयान से हिंदू धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं।

Hindu religious sentiments have been hurt by Mahua Moitra's statement. Insult of Hindu deities will not be tolerated at any cost: Chief Minister Madhya Pradesh Shivraj Singh Chouhan (file pic) pic.twitter.com/pJhrli7tNX

चौहान ने ये भी कहा कि हिंदू देवी-देवताओं का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बता दें कि मोइत्रा की टिप्पणी के बाद एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, जो फिल्म निर्माता लीना मणिमेकलई द्वारा सोशल मीडिया पर उनकी डॉक्यूमेंट्री 'काली' का एक पोस्टर साझा करने के बाद शुरू हुआ। इस पोस्टर में एक महिला को धूम्रपान करने वाली देवी को चित्रित करते हुए दिखाया गया है। बैकग्राउंड में LGBT समुदाय का झंडा दिखाई दे रहा है।

"Bring it on BJP! I am a Kali worshipper. I am not afraid of anything. Not your ignoramuses. Not your goons. Not your police. And most certainly not your trolls. Truth doesn’t need backup forces," tweets TMC MP Mahua Moitra pic.twitter.com/ArAEYQ9RiQ