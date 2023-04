प्रधानमंत्री मोदी के केरल दौरे से पहले मिली आत्मघाती हमले की धमकी, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

Highlights प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को करेंगे केरल का दौरा पीएम मोदी के दौरे से पहले मिला धमकी भरा पत्र पीएम के दौरे को देखते हुए राज्य में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी

कोच्चि: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीकेरल, दमन और दीव, दादर और नागर हवेली और मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री का ये दौरा 24 अप्रैल से 25 अप्रैल तक होगा लेकिन पीएम के इस दौरे से पहले सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर है।

प्रधानमंत्री के 24 अप्रैल को कोच्चि दौरे के दौरान हमले की सूचना है। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, भारतीय जनता पार्टी के राज्य कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ धमकी भरा पत्र मिला है। इस पत्र में उनके केरल दौरे के दौरान आत्मघाती हमले का जिक्र किया गया है।

सूचना मिलने के बाद से केरल में पीएम के दौरे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई है। पुलिस ने पत्र मिलने के बाद मामले की जांच तेज कर दी है। गौरतलब है कि पत्र मलयालम भाषा में लिखा गया है।

इस बीच, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के.सुरेंद्रन ने बताया कि सभी निर्धारित कार्यक्रम प्रदेश होंगे। पीएम मोदी के 24 अप्रैल को कोच्चि पहुंचने और अगले दिन तिरुवनंतपुरम में राज्य की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन करने की उम्मीद है।

अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का विवरण देते हुए, सुरेंद्रन ने पहले कहा था कि भाजपा के शीर्ष नेता रोड शो करेंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे।

उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री की केरल यात्रा से राज्य के विकास को गति मिलेगी। इस यात्रा से केरल के लोगों में काफी उम्मीदें हैं। पीएम मोदी रोड शो करेंगे।

