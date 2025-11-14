ये जीत है बिहारियों के अरदास की... बिहार के पांडव कमाल हैं, ये 5 दलों का गठबंधन अद्भुत

By संदीप दाहिमा | Updated: November 14, 2025 12:38 IST2025-11-14T12:36:52+5:302025-11-14T12:38:29+5:30

भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा, "इस जीत का कारण एक मात्र मोदी-नीतीश में बिहार की जनता का विश्वास है।

दिल्ली: भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा, "इस जीत का कारण एक मात्र मोदी-नीतीश में बिहार की जनता का विश्वास है। ये जीत है विश्वास की, मोदी नीतीश से आस की, जो बुझी है उस विशेष प्यास की, ये जीत है बिहारियों के अरदास की...बिहार के पांडव कमाल हैं, ये 5 दलों का गठबंधन अद्भुत है।"

This victory is the result of the prayers of Biharis, the Pandavas of Bihar are amazing, this alliance of 5 parties is wonderful, said BJP MP Manoj Tiwari


टॅग्स :Bihar Assembly Election 2025manoj tiwariBiharBihar BJPNitin KumarNDAबिहार विधानसभा चुनाव 2025मनोज तिवारीबिहारराष्ट्रीय रक्षा अकादमीआरजेडी