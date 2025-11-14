Highlights ये जीत है बिहारियों के अरदास की... बिहार के पांडव कमाल हैं, ये 5 दलों का गठबंधन अद्भुत

दिल्ली: भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा, "इस जीत का कारण एक मात्र मोदी-नीतीश में बिहार की जनता का विश्वास है। ये जीत है विश्वास की, मोदी नीतीश से आस की, जो बुझी है उस विशेष प्यास की, ये जीत है बिहारियों के अरदास की...बिहार के पांडव कमाल हैं, ये 5 दलों का गठबंधन अद्भुत है।"

English summary :

This victory is the result of the prayers of Biharis, the Pandavas of Bihar are amazing, this alliance of 5 parties is wonderful, said BJP MP Manoj Tiwari

Web Title: This victory is the result of the prayers of Biharis, the Pandavas of Bihar are amazing, this alliance of 5 parties is wonderful, said BJP MP Manoj Tiwari