ये जीत है बिहारियों के अरदास की... बिहार के पांडव कमाल हैं, ये 5 दलों का गठबंधन अद्भुत
By संदीप दाहिमा | Updated: November 14, 2025 12:38 IST2025-11-14T12:36:52+5:302025-11-14T12:38:29+5:30
भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा, "इस जीत का कारण एक मात्र मोदी-नीतीश में बिहार की जनता का विश्वास है।
दिल्ली: भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा, "इस जीत का कारण एक मात्र मोदी-नीतीश में बिहार की जनता का विश्वास है। ये जीत है विश्वास की, मोदी नीतीश से आस की, जो बुझी है उस विशेष प्यास की, ये जीत है बिहारियों के अरदास की...बिहार के पांडव कमाल हैं, ये 5 दलों का गठबंधन अद्भुत है।"
