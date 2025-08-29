Insurance Scheme: बड़े काम की है ये सरकारी बीमा योजना, जानिए PMJJBY और PMSBY के बारे में सबकुछ
By अंजली चौहान | Updated: August 29, 2025 14:56 IST2025-08-29T14:55:52+5:302025-08-29T14:56:13+5:30
Insurance Scheme: सरकार की PMJJBY और PMSBY योजनाएँ सबसे कम लागत पर जीवन और दुर्घटना सुरक्षा प्रदान करती हैं।
Insurance Scheme: नौकरीपेशा हो या बेरोजगार, हर किसी को सरकार की बीमा योजना के बारे में पता होना चाहिए। सरकार ने देश की आम जनता के लिए दो ऐसी बीमा योजनाओं की सुविधा दी है जिससे आप 20 रुपये से ही बीमा लाखों की रकम जुटा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही पढ़ा आपने, दरअसल, भारत सरकार सिर्फ़ 20 रुपये सालाना में 2 लाख रुपये का जीवन और दुर्घटना बीमा कवरेज प्रदान करती है। सरकार द्वारा संचालित दो बीमा योजनाएँ, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY), सभी भारतीयों के लिए बीमा कवरेज को किफ़ायती और सुलभ बनाने के लिए बनाई गई हैं।
ये दोनों योजनाएं बहुत कम प्रीमियम पर जीवन और दुर्घटना बीमा कवर प्रदान करती हैं।
1- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY)
यह एक जीवन बीमा योजना है जो किसी भी कारण से पॉलिसीधारक की मृत्यु होने पर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, सिर्फ़ 436 रुपये प्रति वर्ष के प्रीमियम पर 2 लाख रुपये का जीवन बीमा कवर प्रदान करती है। यह योजना 55 वर्ष की आयु तक प्रतिवर्ष नवीनीकृत की जा सकती है और बिना किसी परेशानी के प्रीमियम भुगतान के लिए सीधे आपके बैंक खाते से जुड़ी होती है।
प्रीमियम: ₹436 प्रति वर्ष। यह राशि सीधे आपके बैंक खाते से ऑटो-डेबिट हो जाती है।
लाभ: पॉलिसीधारक की मृत्यु होने पर नामांकित व्यक्ति को ₹2 लाख का बीमा कवर मिलता है। यह मृत्यु किसी भी कारण से हो, चाहे वह बीमारी हो या दुर्घटना।
न्यूनतम और अधिकतम आयु: इस योजना में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 50 वर्ष है। 55 वर्ष की आयु तक बीमा कवर जारी रहता है, बशर्ते कि प्रीमियम का भुगतान हर साल किया जाए।
पात्रता: किसी भी बैंक में बचत खाता रखने वाला कोई भी भारतीय नागरिक इस योजना का लाभ उठा सकता है।
2- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)
यह एक दुर्घटना बीमा योजना है जो दुर्घटना में मृत्यु या विकलांगता होने पर वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना में आकस्मिक मृत्यु या पूर्ण विकलांगता और आंशिक विकलांगता के लिए 1 लाख रुपये का बीमा शामिल है, जिसका प्रीमियम आपके बैंक खाते से स्वतः डेबिट हो जाता है।
प्रीमियम: ₹20 प्रति वर्ष। यह भी सीधे आपके बैंक खाते से ऑटो-डेबिट हो जाता है।
लाभ: दुर्घटना में मृत्यु होने पर: ₹2 लाख का बीमा कवर।
दुर्घटना के कारण पूर्ण विकलांगता (जैसे दोनों आँखों या दोनों हाथों-पैरों की हानि) होने पर: ₹2 लाख का बीमा कवर।
दुर्घटना के कारण आंशिक विकलांगता (जैसे एक आँख या एक हाथ-पैर की हानि) होने पर: ₹1 लाख का बीमा कवर।
न्यूनतम और अधिकतम आयु: इस योजना में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 70 वर्ष है।
पात्रता: किसी भी बैंक में बचत खाता रखने वाला कोई भी भारतीय नागरिक इस योजना का लाभ उठा सकता है।