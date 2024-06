Thiruvananthapuram Lok Sabha Seat Result: कांग्रेस नेता शशि थरूर की सीट से केंद्रीय मंत्री और भाजपा उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर 22,960 मतों के अंतर से आगे

Thiruvananthapuram Lok Sabha Seat Result 2024: दक्षिण राज्य केरल की तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री और भाजपा उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर 22,960 वोटों से आगे चल रहे हैं। जबकि कांग्रेस उम्मीदवार शशि थरूर पीछे चल रहे हैं। थरूर इसी सीट से सांसद भी हैं। दरअसल, सभी की निगाहें केरल की तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट पर हैं, जहां मौजूदा कांग्रेस सांसद शशि थरूर का मुकाबला केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर से है।

संयुक्त राष्ट्र के पूर्व राजनयिक थरूर 2009 से इस सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल के मुताबिक, चंद्रशेखर को थरूर पर बढ़त हासिल है। गौरतलब है कि भाजपा ने केरल में कभी भी कोई लोकसभा सीट नहीं जीती है और वह तटीय राज्य में अपनी पैठ बनाने की उम्मीद कर रही है।

मतगणना सुबह 8 बजे शुरू हुई। केरल के सबसे अधिक आबादी वाले शहर तिरुवनंतपुरम में लोकसभा चुनाव मुख्य रूप से कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के बीच रहा है, जिसमें हाल के चुनावों में भाजपा को प्रमुखता मिली है। 2019 के लोकसभा चुनावों में थरूर ने 4,16,131 वोटों के साथ हैट्रिक जीत हासिल की, जबकि भाजपा उम्मीदवार कुम्मानम राजशेखरन 316,142 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे थे।

Rajeev Chandrasekhar, Union Minister and BJP candidate from Thiruvananthapuram Lok Sabha seat leading from the seat with a margin of 22, 960 votes.



Congress candidate Shashi Tharoor trailing.



#LokSabhaElections2024pic.twitter.com/Xi7qba816U