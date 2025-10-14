Chhath Puja: छठ पर्व पर यमुना में नहीं दिखेंगे झाग, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता...
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 14, 2025 17:18 IST2025-10-14T17:18:15+5:302025-10-14T17:18:26+5:30
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानीवासियों को मंगलवार को आश्वासन दिया कि आगामी छठ पर्व के दौरान यमुना नदी की सतह पर झाग नहीं दिखाई देगा। उन्होंने कहा कि प्रदूषित नदी के पुनरुद्धार के लिए तेजी से कार्य जारी है।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानीवासियों को मंगलवार को आश्वासन दिया कि आगामी छठ पर्व के दौरान यमुना नदी की सतह पर झाग नहीं दिखाई देगा। उन्होंने कहा कि प्रदूषित नदी के पुनरुद्धार के लिए तेजी से कार्य जारी है। सर्दियों के मौसम में, खासकर दिवाली के बाद, यमुना नदी में सीवर और औद्योगिक अपशिष्ट छोड़े जाने के कारण पानी में झाग दिखाई देता है। विपक्षी दल और पर्यावरण कार्यकर्ता पिछले कुछ वर्षों से झाग से भरे पानी में खड़ी होकर छठ मनाती महिलाओं की तस्वीरें सामने आने के बाद दिल्ली सरकार की आलोचना करते आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने पानी के लंबित बिलों पर एक माफी योजना की घोषणा करते हुए दिल्ली सचिवालय में कहा कि मौजूदा मलजल शोधन संयंत्र (एसटीपी) के उन्नयन, नये एसटीपी के लिए निविदाएं और नालों के अशोधित प्रवाह को रोकने के लिए ड्रोन मैपिंग के साथ सफाई एवं पुनरुद्धार का काम तेजी से जारी है।
'जय छठी मैय्या' कहकर जब पूर्वांचल के भाई-बहन यमुनाजी में डुबकी लगाएंगे तो उन्हें एहसास होगा कि दिल्ली बदल रही है— Kapil Mishra (@KapilMishra_IND) October 5, 2025
सबसे बड़े पर्व छठ की तैयारियों में उत्साह के साथ जुटी है आपकी भाजपा सरकार pic.twitter.com/089F3hYhv3
उन्होंने कहा, ‘‘मुझे उम्मीद है कि समय के साथ सरकार यमुना नदी को पूरी तरह से साफ कर देगी।’’ रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के लोग इस बार दिवाली के बाद छठ पर्व का भव्य आयोजन देखेंगे। उन्होंने कहा, ‘‘दिल्ली जल बोर्ड और जल संसाधन मंत्री कड़ी मेहनत कर रहे हैं। मैं आश्वस्त कर सकती हूं कि दिल्ली के लोगों को यमुना नदी में कोई झाग नहीं दिखेगा।’’ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार ने यमुना नदी के दोनों किनारों और शहर के अन्य स्थानों पर छठ का भव्य आयोजन करने की योजना बनाई है।
कितना मनोरम दृश्य है— Ranvijay Singh (@ranvijaylive) May 28, 2025
पहले यमुना कितनी गंदी थी. जब से दिल्ली में नई सरकार आई है, यमुना चमक उठी है.
सरकार ने अथक परिश्रम से यमुना पर सफेद रंग का झाग बिछवा दिया है. अब जनता बिन साबुन के यमुना में नहा सकती है.
यमुना में डुबकी लगाइए, झाग फ्री में पाइए pic.twitter.com/XEIKeeAlDi