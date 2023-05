'कर्नाटक में 40 प्रतिशत था, महाराष्ट्र में 100 फीसदी भ्रष्टाचार है', एमवीए की अहम बैठक के बाद बोले संजय राउत

मुंबई: उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत ने रविवार को राज्य में 11 महीने पुरानी एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली सरकार को 'अवैध' बताया और कहा कि महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट पर सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला एमवीए के पक्ष में था।

मुंबई में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के आवास पर महा विकास अघाड़ी (एमवीए) की अहम बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए राउत ने कहा, अगर कर्नाटक में 40 फीसदी भ्रष्टाचार था, तो महाराष्ट्र में 100 फीसदी भ्रष्टाचार है, वर्तमान सरकार भ्रष्ट है और यह पराजित हो जाएगा।

बैठक में चर्चा के विषयों के बारे में पूछे जाने पर, राज्यसभा सदस्य, शिवसेना (यूबीटी) के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के करीबी सहयोगी ने कहा कि आने वाले दिनों में गठबंधन सीटों के बंटवारे के फॉर्मूले पर चर्चा करेगा। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जीत को लेकर संजय राउत ने कहा, "न केवल कांग्रेस बल्कि देश का पूरा विपक्ष कर्नाटक में विजयी हुआ है।"

#WATCH | There is no misunderstanding internally in the party (MVA). If there was 40% corruption in Karnataka, there is 100% corruption in Maharashtra, this current government is corrupt and it will get defeated: Uddhav Thackeray faction leader Sanjay Raut after the MVA meeting pic.twitter.com/SMENjWyM7L