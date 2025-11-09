'मेरी जान को खतरा था': केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने तेज प्रताप यादव को प्रदान की वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा
By एस पी सिन्हा | Updated: November 9, 2025 15:55 IST2025-11-09T15:55:36+5:302025-11-09T15:55:36+5:30
पटना: जन शक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और महुआ विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार तेज प्रताप यादव को वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की गई है। इस संबंध में तेज प्रताप यादव ने कहा कि मेरी सुरक्षा बढ़ा दी गई है क्योंकि मुझे खतरा है। ये लोग मुझे मरवा भी देंगे। सब दुश्मन लगे हुए हैं। यह पूछे जाने पर कि तेजस्वी का आज जन्मदिन है, इसपर तेज प्रताप यादव ने कहा कि जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं, उज्ज्वल भविष्य हो, आशीर्वाद है।
बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तेज प्रताप यादव को वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की है। गृह मंत्रालय के इस निर्णय के बाद अब उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों के हाथों में होगी। इसके तहत इनकी सुरक्षा में सीआरपीएफ के 11 कमांडो तैनात रहेंगे।
जानकारी के अनुसार, सुरक्षा एजेंसियों ने हाल ही में तेज प्रताप की सुरक्षा संबंधित रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी थी। जिसके बाद गृह मंत्रालय ने उनकी सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश दिया हैं। वाई प्लस सुरक्षा श्रेणी भारत में दी जाने वाली एक महत्वपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था है, जिसके तहत इस श्रेणी में 11 सुरक्षाकर्मी तैनात होते हैं। जिसमें 1 या 2 एनएसजी (नेशनल सिक्योरिटी गार्ड) कमांडो या उनके समकक्ष सीआरपीएफ/सीआईएसएफ के प्रशिक्षित कमांडो शामिल रहते हैं।
वहीं, 4 से 5 सशस्त्र पुलिसकर्मी (स्टेट पुलिस या सीआरपीएफ) स्टेटिक गार्ड के रूप में आवास पर तैनात रहते हैं। 4 से 5 सशस्त्र पुलिसकर्मी (एस्कॉर्ट और पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर) शिफ्ट में तैनात रहते हैं। यह सुरक्षा 24 घंटे प्रदान की जाती है। यह सुरक्षा मुख्य रूप से केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) और रॉ की थ्रेट परसेप्शन रिपोर्ट के आधार पर दी जाती है।