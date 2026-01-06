JNU Controversy: जिन छात्रों ने PM मोदी और अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक नारे लगाए थे, उन्हें यूनिवर्सिटी से निकाला जाएगा

By रुस्तम राणा | Updated: January 6, 2026 21:40 IST2026-01-06T21:40:20+5:302026-01-06T21:40:30+5:30

यूनिवर्सिटी ने चेतावनी दी कि जो लोग इसमें शामिल पाए जाएंगे, उन्हें तुरंत सस्पेंड किया जा सकता है, यूनिवर्सिटी से निकाला जा सकता है और हमेशा के लिए बैन किया जा सकता है।

The students who chanted derogatory slogans against PM Modi and Amit Shah will be expelled from JNU: University | JNU Controversy: जिन छात्रों ने PM मोदी और अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक नारे लगाए थे, उन्हें यूनिवर्सिटी से निकाला जाएगा

JNU Controversy: जिन छात्रों ने PM मोदी और अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक नारे लगाए थे, उन्हें यूनिवर्सिटी से निकाला जाएगा

नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) प्रशासन ने मंगलवार को कहा कि वह सोमवार को कैंपस में विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाने वाले छात्रों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। यूनिवर्सिटी ने चेतावनी दी कि जो लोग इसमें शामिल पाए जाएंगे, उन्हें तुरंत सस्पेंड किया जा सकता है, यूनिवर्सिटी से निकाला जा सकता है और हमेशा के लिए बैन किया जा सकता है।

X पर कई पोस्ट में, यूनिवर्सिटी ने कहा कि इस घटना के संबंध में पहले ही FIR दर्ज की जा चुकी है और पहचाने गए छात्रों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। यूनिवर्सिटी ने कहा, "जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी प्रशासन ने माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाने वाले छात्रों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का वादा किया है। इस मामले में पहले ही FIR दर्ज की जा चुकी है।"

पोस्ट में लिखा था, "इस घटना में शामिल छात्रों पर भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें तुरंत सस्पेंशन, निष्कासन और यूनिवर्सिटी से स्थायी रूप से बाहर करना शामिल है।" प्रशासन ने इस बात पर ज़ोर दिया कि यूनिवर्सिटी इनोवेशन और नए विचारों के केंद्र होते हैं और उन्हें नफ़रत की प्रयोगशाला बनने की इजाज़त नहीं दी जा सकती।

JNUSU का पलटवार

जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन (JNUSU) ने कहा कि वह विरोध के शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीकों में विश्वास करता है, जब कैंपस के अंदर कथित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ़ "भड़काऊ" नारे लगाते हुए छात्रों का एक वीडियो वायरल हुआ।

एक बयान में, छात्र संघ ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस 2020 की कैंपस हिंसा के पीड़ितों को न्याय दिलाने में नाकाम रही है। इसने मीडिया के एक हिस्से पर घटना को "गलत तरीके से पेश करने" और मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने का भी आरोप लगाया, और ऐसी कवरेज को यूनिवर्सिटी को बदनाम करने और छात्रों को और निशाना बनाने की कोशिश बताया।

बयान में कहा गया है, "JNUSU ने 5 जनवरी 2026 को JNU पर 2020 के हमलों की याद को ज़िंदा रखने और साबरमती हॉस्टल में ऊपर बताए गए अन्याय के पैटर्न को उजागर करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया था, जो 2020 के हमलों का मुख्य निशाना था।"

इसमें आगे कहा गया, "हालांकि, पत्रकारिता की नैतिकता को बनाए रखने और सत्ता से सच बोलने के बजाय, मीडिया के एक हिस्से ने असली सवालों से ध्यान भटकाने के लिए कार्यक्रम को गलत तरीके से पेश किया है। बदनामी की ये कोशिशें JNU को बदनाम करने और छात्रों पर उत्पीड़न को तेज़ करने की एक संगठित कोशिश है।"

Web Title: The students who chanted derogatory slogans against PM Modi and Amit Shah will be expelled from JNU: University

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Jawaharlal Nehru University (JNU)Narendra ModiAmit Shahजवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू)नरेंद्र मोदीअमित शाह