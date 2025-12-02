प्रधानमंत्री कार्यालय वाले नए परिसर को कहा जाएगा ‘सेवा तीर्थ’, कॉम्प्लेक्स को सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर किया गया डिज़ाइन

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री ऑफिस (PMO) वाले नए कॉम्प्लेक्स का नाम "सेवा तीर्थ" होगा। इस नए कॉम्प्लेक्स को सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर डिज़ाइन किया गया है और खबर है कि इसमें एक ही छत के नीचे कई खास ऑफिस होंगे। पीएमओ अब साउथ ब्लॉक से एक नए स्टेट-ऑफ-द-आर्ट कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट हो जाएगा। इंडिया टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रधानमंत्री सेवा तीर्थ-1 से काम करेंगे।

यह डेवलपमेंट आठ राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश द्वारा अपने गवर्नर/लेफ्टिनेंट गवर्नर के घर का नाम बदलकर ‘राजभवन/राज निवास’ से ‘लोक भवन/लोक निवास’ करने के एक दिन बाद हुआ है। गृह मंत्रालय (MHA) ने इस बारे में एक निर्देश जारी किया है। MHA ने राज्यों के गवर्नरों और केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नरों के प्रिंसिपल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी को ‘राजभवन’ का नाम बदलकर ‘लोक भवन’ करने के लिए लेटर जारी किए हैं।

