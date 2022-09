'गौ तस्करी का पैसा सीधे अमित शाह के पास गया है', टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी का बड़ा आरोप

Highlights टीएमसी सांसद ने कहा, मैं उनके (बीजेपी) सामने झुकने को तैयार नहीं हूं कहा- वे हमें डराने के लिए ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं बनर्जी राज्य में कोयला तस्करी के एक कथित मामले की जांच के तहत ईडी के समक्ष हुए पेश

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद अभिषेक बनर्जी राज्य में कोयला तस्करी के एक कथित मामले की जांच के तहत कोलकाता में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश हुए।

शुक्रवार को ईडी के समक्ष पेश होने के बाद टीएमसी सांसद ने कहा, मैं उनके सामने झुकने को तैयार नहीं हूं। जो हमसे राजनीतिक रूप से नहीं लड़ सकते, वे हमें डराने के लिए ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं।

उन्होंने अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा, यह कोयला घोटाला या मवेशी घोटाला नहीं है, यह गृह मंत्री घोटाला है। उन्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। बीएसएफ की मौजूदगी में कैसे हो सकती है गायों की तस्करी? गौ तस्करी का पैसा सीधे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पास गया है।

Kolkata, WB | This is not a coal scam or cattle scam, this is Home Minister scam. He needs to take responsibility for this. How can cows be trafficked in presence of BSF? The money from cow trafficking has directly gone to HM Amit Shah: Abhishek Banerjee, TMC leader