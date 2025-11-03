चुनाव आयोग 3 नवंबर से 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू करेगा SIR, 'अवैध विदेशी प्रवासियों' को वोटर लिस्ट से हटाया जाएगा

नई दिल्ली: वोटर लिस्ट को अपडेट करने और साफ करने के मकसद से इलेक्शन कमीशन का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) मंगलवार से नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू होगा। 51 करोड़ वोटरों को कवर करने वाला यह काम 7 फरवरी, 2026 को खत्म होगा, जब फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश की जाएगी। यह बिहार के बाद SIR का दूसरा फेज है, जहां लगभग 7.42 करोड़ नामों वाली फाइनल वोटर लिस्ट 30 सितंबर को जारी की गई थी। उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की लिस्ट जहां SIR का दूसरा राउंड होगा:

वे 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जहां SIR का दूसरा राउंड होगा, वे हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। इनमें से तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल में 2026 में चुनाव होंगे। असम में, जहां 2026 में चुनाव होने हैं, वहां वोटर लिस्ट में सुधार की घोषणा अलग से की जाएगी, क्योंकि राज्य में नागरिकता वेरिफाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में एक प्रोसेस चल रहा है। साथ ही, नागरिकता कानून का एक अलग प्रोविज़न असम पर लागू होता था।

चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने 27 अक्टूबर को SIR के लेटेस्ट फेज की घोषणा करते हुए कहा, “नागरिकता कानून के तहत, असम में नागरिकता के लिए अलग प्रोविज़न हैं। सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में नागरिकता की जांच का काम पूरा होने वाला है। 24 जून का SIR ऑर्डर पूरे देश के लिए था। ऐसे में, यह असम पर लागू नहीं होता।” उन्होंने कहा, "इसलिए असम के लिए अलग से रिवीजन ऑर्डर जारी किए जाएंगे, और SIR की अलग तारीख घोषित की जाएगी।" SIR 4 नवंबर को गिनती के स्टेज के साथ शुरू होगा और 4 दिसंबर तक चलेगा।

चुनाव आयोग 9 दिसंबर को ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल जारी करेगा, और फाइनल इलेक्टोरल रोल 7 फरवरी को पब्लिश किए जाएंगे। चल रहा SIR आज़ादी के बाद से यह नौवीं ऐसी कवायद है, पिछली बार यह 2002-04 में हुई थी। आयोग का मानना ​​है कि SIR यह पक्का करेगा कि कोई भी एलिजिबल वोटर छूट न जाए और कोई भी इनएलिजिबल वोटर इलेक्टोरल रोल में शामिल न हो। राज्यों में पिछला SIR कट-ऑफ डेट के तौर पर काम करेगा, ठीक वैसे ही जैसे बिहार की 2003 की वोटर लिस्ट का इस्तेमाल EC ने इंटेंसिव रिवीजन के लिए किया था। ज़्यादातर राज्यों में आखिरी SIR 2002 और 2004 के बीच हुआ था, और उन्होंने इसके हिसाब से मौजूदा वोटर्स की मैपिंग का काम लगभग पूरा कर लिया है।

SIR का मकसद क्या है?

SIR का मुख्य मकसद जन्म स्थान की जांच करके अवैध विदेशी प्रवासियों को बाहर निकालना है। यह कदम बांग्लादेश और म्यांमार सहित अवैध प्रवासियों पर कई राज्यों में हो रही कार्रवाई के बाद महत्वपूर्ण हो जाता है।जब जून में बिहार में SIR लॉन्च किया गया था, तो कई राजनीतिक पार्टियों ने दावा किया था कि यह डॉक्यूमेंट्स की कमी के कारण करोड़ों योग्य नागरिकों को वोट देने के अधिकार से वंचित कर देगा। जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तो EC ने वोटर्स लिस्ट को साफ करने के अपने फैसले का बचाव किया और भरोसा दिलाया कि भारत का कोई भी योग्य नागरिक छूटेगा नहीं।

12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR से पहले, तमिलनाडु में कई राजनीतिक पार्टियों ने रविवार को राज्य में इस प्रक्रिया के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया। इस बार, चुनाव आयोग ने बिहार की SIR के बाद की वोटर लिस्ट और आधार कार्ड को उन ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स में शामिल किया है जो वोटर्स को 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जमा करने पड़ सकते हैं। बिहार की SIR के दौरान अपनाए गए नियमों के उलट, EC ने अब अपने फील्ड अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वोटर्स को गिनती के स्टेज पर डॉक्यूमेंट्स जमा करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ उन्हीं लोगों को डॉक्यूमेंट्स देने होंगे जिनका नाम उनके राज्य की पिछली SIR से लिंक नहीं हो पाएगा, और उन्हें इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर से नोटिस मिलने के बाद डॉक्यूमेंट्स देने होंगे।

Web Title: The Election Commission will launch SIR in 12 states and union territories from November 3; 'illegal foreign migrants' will be removed from the voter list.