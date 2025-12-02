देश की पहली इंडियन पिकल बॉल लीग का शुभारंभ, 6 टीमें कर रही हैं प्रतिभाग, सीएम ने रेखा गुप्ता ने ट्रॉफी का किया अनावरण
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 2, 2025 20:56 IST2025-12-02T20:56:02+5:302025-12-02T20:56:02+5:30
खेल मंत्रालय के अधीन इंडियन पिकलबॉल एसोसिएशन (आईपीए) द्वारा स्वीकृत इस लीग के पहले संस्करण में छह फ्रेंचाइजी टीमें खिताब के लिए भिड़ेंगी।
Indian Pickleball League 2025: इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आज देश की पहली इंडियन पिकल बॉल लीग का शुभारंभ किया। 1 से 7 दिसंबर 2025 तक इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के के.डी. जाधव इंडोर हॉल में आयोजित यह सप्ताह-भर का आयोजन भारत की पहली प्रोफेशनल पिकलबॉल लीग को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंच पर स्थापित करेगा।
लीग का उद्घाटन दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार (01 दिसंबर) को किया। इस मौके पर उन्होंने सभी टीमों और खिलाड़ियों को ढेरों शुभकामनाएं दीं। ट्रॉफी अनावरण करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि भारत में खेल हमेशा जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में खेल संस्कृति को नई पहचान दी है। उन्होंने कहा कि पिकलबॉल एक नया उभरता खेल है और दिल्ली सरकार इसे स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल करने की दिशा में कदम उठाएगी, ताकि अधिक बच्चे इस खेल से जुड़ सकें।
खेल मंत्रालय के अधीन इंडियन पिकलबॉल एसोसिएशन (आईपीए) द्वारा स्वीकृत इस लीग के पहले संस्करण में छह फ्रेंचाइजी टीमें खिताब के लिए भिड़ेंगी। इन छह टीमों में बेंगलुरु ब्लास्टर्स, हैदराबाद रॉयल्स, चेन्नई सुपर वॉरियर्स, मुंबई स्मैशर्स, कैपिटल वॉरियर्स और लखनऊ लेपर्ड्स शामिल हैं। ट्रॉफी का विधिवत समापन 7 दिसंबर को होगा।