'बॉस लोगों के पजामा को पकड़ने में व्यस्त महिला आयोग की अध्यक्ष', महुआ मोइत्रा की इस कथित टिप्पणी पर मचा सियासी बवाल

Highlights एनसीडब्ल्यू ने आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी करने के लिए उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की दिल्ली पुलिस को टैग किए गए ट्वीट का जवाब देते हुए, टीएमसी सांसद ने उन्हें गिरफ्तार करने की चुनौती दी मोइत्रा ने कथित तौर पर कहा कि 'वह अपने बॉस का पजामा थामने में बहुत व्यस्त हैं

नई दिल्ली: तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस को चुनौती दी, क्योंकि राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी करने के लिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। विवाद तब शुरू हुआ जब महुआ मोइत्रा ने कथित तौर पर कहा कि 'वह अपने बॉस का पजामा थामने में बहुत व्यस्त हैं', उन्होंने एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष द्वारा छाता न पकड़े जाने पर सवाल उठाने वाले एक पोस्ट का जवाब दिया। 3 जुलाई को जब रेखा शर्मा हाथरस भगदड़ स्थल पर गईं, तो कुछ अन्य लोग उनके लिए छाता थामे हुए देखे गए।

रेखा शर्मा के खिलाफ 'अपमानजनक टिप्पणी' का स्वत: संज्ञान लेते हुए, राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने सांसद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। एनसीडब्ल्यू ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "अशिष्ट टिप्पणी अपमानजनक है और एक महिला के सम्मान के अधिकार का उल्लंघन है। आयोग ने पाया कि यह टिप्पणी भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 79 को आकर्षित करती है। एनसीडब्ल्यू इन अपमानजनक टिप्पणियों की कड़ी निंदा करता है और मोइत्रा के खिलाफ सख्त कार्रवाई का अनुरोध करता है। मोइत्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए और 3 दिनों के भीतर आयोग को एक विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट दी जानी चाहिए।"

The National Commission for Women has taken suo moto cognizance of the derogatory remark made by Ms. Mahua Moitra, Member of Parliament, against Ms. Rekha Sharma, Chairperson, NCW. The crude remarks are outrageous and a violation of a woman's right to dignity. The Commission…