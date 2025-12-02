लालू प्रसाद यादव की कथित निर्माणाधीन आलीशान हवेली पर भाजपा ने साधा निशाना, कहा- “लालू का समाजवाद लूट-खसोट से संपन्न एकमात्र परिवार का मॉडल है”
By एस पी सिन्हा | Updated: December 2, 2025 16:47 IST2025-12-02T16:47:47+5:302025-12-02T16:47:47+5:30
भाजपा के प्रवक्ता नीरज कुमार ने ‘नौकरी के बदले जमीन’ घोटाले का हवाला देते हुए चेतावनी दी कि लूट-खसोट से अर्जित संपत्ति को प्रवर्तन निदेशालय जब्त कर सकता है। उन्होंने दावा किया कि महुआबाग में बनाई जा रही कोठी भी इसी श्रेणी में आती है।
पटना:बिहार की राजधानी पटना के महुआ बाग इलाके में राजद प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की कथित निर्माणाधीन आलीशान हवेली पर भाजपा ने निशाना साधा है। पार्टी के एक्स हैंडल से महुआबाग स्थित इस भवन का एक वीडियो साझा करते हुए लिखा गया कि “लालू का समाजवाद लूट-खसोट से संपन्न एकमात्र परिवार का मॉडल है।” भाजपा के प्रवक्ता नीरज कुमार ने ‘नौकरी के बदले जमीन’ घोटाले का हवाला देते हुए चेतावनी दी कि लूट-खसोट से अर्जित संपत्ति को प्रवर्तन निदेशालय जब्त कर सकता है। उन्होंने दावा किया कि महुआबाग में बनाई जा रही कोठी भी इसी श्रेणी में आती है।
बता दें कि ईडी ने जुलाई 2023 में लालू यादव के परिवार और उनसे जुड़ी कंपनियों की पटना, दिल्ली और गाजियाबाद में लगभग 6 करोड़ रुपये से अधिक की जमीन व मकान जब्त किए थे। जब्त संपत्तियों में राबड़ी देवी के नाम पर महुआ बाग की एक जमीन भी शामिल थी। हालांकि, भाजपा द्वारा वीडियो में दिखाए गए नए निर्माणाधीन बंगले का किसके नाम पर होना स्पष्ट नहीं है।
उल्लेखनीय है कि लालू यादव का नया बंगला पटना के दानापुर के महुआ बाग इलाके में बन रहा है। घर करीब-करीब पूरा हो चुका है और अभी अंदर का काम चल रहा है। घर पिछले डेढ़ साल से बन रहा है। जानकारों के अनुसार लालू यादव का प्राइवेट घर एक बड़ी हवेली जैसा दिखता है। लालू और राबड़ी देवी दोनों ने अक्सर निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया है।
सुरक्षा कारणों से बिल्डिंग के चारों तरफ 10 से 15 फीट ऊंची एक मजबूत बाउंड्री वॉल बनाई गई है। यह हवेली आस-पास रहने वाले लोगों के बीच चर्चा का विषय है। बिल्डिंग का डिजाइन और आर्किटेक्चर आने-जाने वालों का ध्यान खींचता है। इस बंगले का पूरा कॉम्प्लेक्स खुला, सुरक्षित और मॉडर्न सुविधाओं से लैस है। बंगले में 8 बड़े बेडरूम, एक बड़ा ड्राइंग हॉल, एक गेस्ट रूम, एक प्रार्थना कक्ष, एक फैमिली लाउंज और अलग स्टाफ क्वार्टर हैं। बिल्डिंग के चारों ओर एक बड़ा ग्रीन ज़ोन और एक सुंदर गार्डन भी बनाया जा रहा है। पार्किंग की सुविधा भी दी गई है।
लालू यादव इस भवन के निर्माण का जायजा लेने अक्सर पहुंचते रहे हैं। साथ ही चर्चा है कि 10, सर्कुलर रोड का सरकारी आवास खाली करने के नोटिस के बाद लालू परिवार 39, हार्डिंग रोड के नए आवास की बजाय महुआ बाग के इस महल में शिफ्ट हो सकता है। ऐसे में भाजपा ने अपने ट्वीट में लिखा है कि लालू जी का ‘समाजवाद’ यानी लूट-खसोट से संपन्न एकमात्र परिवार। लालू परिवार एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने ऐशो-आराम की पूरी व्यवस्था कर ली है। पटना शहर के बीचों-बीच इनका एक और निर्माणाधीन आलीशान महल खड़ा हो रहा है।
प्रवक्ता नीरज कुमार ने वीडियो बयान में कहा कि लालू यादव का सामाजिक न्याय और समाजवाद अब परिवारवाद में बदल गया है। महुआ बाग में बन रही आलीशान कोठी भी लूट की जमीन पर आधारित है। यहां भी नौकरी के बदले जमीन ली गई थी और ईडी ने पहले भी छापेमारी की है। लालू सावधान रहें, लूट की संपत्ति ज्यादा दिन नहीं टिकती। यह मकान और जमीन भी ईडी फिर से जब्त कर सकती है। आपने राजनीति को भ्रष्टाचार और लूट का अड्डा बना दिया था और आपका पूरा परिवार पूरे बिहार को लूट रहा है। आपको बताना चाहिए कि यह अकूत संपत्ति कहां से आई है?”