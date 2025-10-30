'दिल्ली दंगों का मकसद था सत्ता परिवर्तन', पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा

October 30, 2025

Delhi Riots Case: पुलिस ने कहा कि 2020 के दिल्ली दंगे कोई स्वतःस्फूर्त हिंसा नहीं थे, बल्कि केंद्र में सत्ता परिवर्तन की एक साजिश थी। इनका उद्देश्य देश को कमज़ोर करना था।

Delhi Riots Case: दिल्ली पुलिस ने 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में उमर खालिद, शरजील इमाम, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा और अन्य आरोपियों की जमानत का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने के लिए एक हलफनामा तैयार किया है। पुलिस का दावा है कि यह हिंसा एक सुनियोजित "सत्ता-परिवर्तन अभियान" का हिस्सा थी।

पुलिस के अनुसार, दंगे स्वतःस्फूर्त नहीं थे। हलफनामे में, पुलिस ने कहा है कि यह देश में शांति भंग करने और वैश्विक स्तर पर भारत की छवि को नुकसान पहुँचाने का एक सुनियोजित प्रयास था। यह घटनाक्रम दिल्ली सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2020 की हिंसा से संबंधित यूएपीए मामले में खालिद और अन्य को जमानत देने से इनकार करने के बाद आया है।

पुलिस ने कहा कि उन्होंने गवाहों के बयान, दस्तावेज और तकनीकी साक्ष्य एकत्र किए हैं जो आरोपियों को "सांप्रदायिक आधार पर रची गई एक गहरी साजिश" से जोड़ते हैं।

पुलिस का कहना है कि यह अशांति नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) के खिलाफ असंतोष को हथियार बनाकर "भारत की संप्रभुता और अखंडता पर प्रहार करने के लिए रची गई थी"।

दिल्ली पुलिस ने कहा कि हिंसा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान उनकी भारत यात्रा के समय को ध्यान में रखकर की गई थी, ताकि अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया जा सके और देश की नकारात्मक छवि बनाई जा सके।

पुलिस ने कहा कि सीएए मुद्दे को "शांतिपूर्ण विरोध के रूप में कट्टरपंथीकरण उत्प्रेरक के रूप में इस्तेमाल करने के लिए सावधानीपूर्वक चुना गया था।"

दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद, शरजील इमाम, मीरान हैदर और गुलफिशा फातिमा सहित याचिकाकर्ताओं पर "तुच्छ आवेदनों" और "सुनियोजित असहयोग" के माध्यम से मुकदमे की कार्यवाही में व्यवस्थित रूप से देरी करने का आरोप लगाया है।

हलफनामे के अनुसार, आरोपियों ने निचली अदालत को आरोप तय करने और मुकदमा शुरू करने से रोकने के लिए "प्रक्रिया का खुलेआम दुरुपयोग" किया। पुलिस तर्क देगी कि कार्यवाही में देरी जांच एजेंसियों की वजह से नहीं, बल्कि आरोपियों की वजह से हुई।

गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) का हवाला देते हुए, दिल्ली पुलिस ने कहा है कि आतंकवाद से जुड़े ऐसे गंभीर अपराधों के लिए "जमानत नहीं, जेल" नियम है। हलफनामे में कहा गया है कि आरोपी प्रथम दृष्टया दोष की धारणा को खारिज करने में विफल रहे हैं और अपराध की गंभीरता केवल मुकदमे में देरी के कारण रिहाई को प्रतिबंधित करती है। अधिकारियों ने गवाहों की असहनीय सूची के दावों को खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि केवल 100-150 गवाह ही महत्वपूर्ण हैं और अगर आरोपी सहयोग करते हैं तो मुकदमा जल्दी समाप्त हो सकता है।

पुलिस ने डोनाल्ड ट्रम्प का संदर्भ देने वाले चैट संदेशों सहित सबूतों का हवाला देते हुए तर्क दिया कि दंगे पूर्व नियोजित थे और उनकी यात्रा के समय के साथ मेल खाते थे। पुलिस का कहना है कि इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय मीडिया का ध्यान आकर्षित करना और सीएए मुद्दे को मुसलमानों के खिलाफ एक लक्षित कृत्य के रूप में चित्रित करके इसे "वैश्विक" बनाना था।

पुलिस के अनुसार, इस साज़िश के कारण 53 लोगों की मौत हुई, बड़े पैमाने पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचा और अकेले दिल्ली में 750 से ज़्यादा प्राथमिकी दर्ज की गईं। उनका दावा है कि रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री पूरे भारत में अशांति फैलाने की कोशिशों का संकेत देती है, जो एक व्यापक, अखिल भारतीय लामबंदी योजना की ओर इशारा करती है।

