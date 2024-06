Dombivli MIDC Fire: ठाणे की केमिकल फैक्ट्री में लगी आग, दमकल की गाड़ियां ने मौके पर पहुंचकर बुझाई

Highlights माहाराष्ट्र के ठाणे में केमिकल फैक्ट्री में लगी आग दमकल कर्मियों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया लेकिन, इस प्रक्रिया में दमकल कर्मियों को करीब 1 घंटे लगे

Dombivli MIDC Fire: महाराष्ट्र के ठाणे में स्थित डोंबिवली में MIDC फेज-2 क्षेत्र में एक केमिकल कंपनी में आग लगी। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 1 घंटे में आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि, आग लगने का सही कारण अभी तक बाहर नहीं आ सका है।

इस मामले पर ठाणे डीसीपी कल्याण, सचिन गुंजाल ने कहा, केमिकल कंपनी में सुबह 10:30 बजे अचानक से आग लग गई। आग बगल की केमिकल कंपनी में भी फैल गई। फिलहाल हमनें पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अब लगी आग को बुझाने का कार्य जारी है। फायर ब्रिगेड अधिकारी के अनुसार, लगी आग को घंटे के अंदर नियंत्रण पा लिया गया है। प्राथमिक सूचना के मुताबिक, हमें कंपनी के प्रशासन के जरिए इस बात की जानकारी पता चली, ये भी बताया गया कि कोई भी फैक्ट्री के अंदर नहीं है।

#WATCH | Thane, Maharashtra: DCP Kalyan, Sachin Gunjal says, "A fire broke out in a chemical company around 10:30 AM. The fire spread to the adjacent chemical company too. We have evacuated the whole area. The efforts to douse the fire are underway... According to the fire…