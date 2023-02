जम्मू-कश्मीर: बाजार जा रहे एक कश्मीरी पंडित को आतंकवादियों ने मारी गोली, उमर अब्दुल्ला ने हमले की निंदा कर जताया दुख

श्रीनगर:जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादियों ने रविवार को कश्मीरी पंडित समुदाय के एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी है। पुलिस ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि घटना पूर्वाह्न करीब 11 बजे हुई और पीड़ित की पहचान दक्षिण कश्मीर के जिले में अचन इलाके के निवासी संजय शर्मा के तौर पर हुई है। उनकी उम्र करीब 40 वर्ष थी।

मामले में बोलते हुए कश्मीर जोन की पुलिस ने ट्विटर पर लिखा है कि ‘‘आतंकवादियों ने पुलवामा में अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित अचन निवासी काशीनाथ शर्मा के बेटे संजय शर्मा पर गोली चला दी। घटना के वक्त वह स्थानीय बाजार जा रहे थे।’’

Terrorists fired upon one civilian from minority namely Sanjay Sharma from Pulwama while on way to local market. He was shifted to hospital however, he succumbed to injuries. There was Armed guard in his village. Area cordoned off. Details shall follow: Kashmir Policepic.twitter.com/cX5m9LaXdf