Telangana Pharma Factory Blast: फार्मा प्लांट ब्लास्ट में 35 से ज्यादा लोगों की मौत, मलबे से निकाले जा रहे शव; सीएम रेवंत रेड्डी आज घटनास्थल का करेंगे दौरा

Sigachi Chemical Factory Blast: तेलंगाना में स्थित सिगाची इंडस्ट्रीज के फार्मा प्लांट में ब्लास्ट के बाद कई वर्कर्स की जान चली गई। मरने वालों की संख्या 35 के पार पहुंच गई है। धमाके के बाद मलबे से शवों को निकाला जा रहा है जिसकी वजह से लगातार मौत के नए आंकड़े सामने आ रहे हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री दामोदर राजनरसिम्हा ने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि घटना के समय फैक्ट्री में करीब 90 कर्मचारी मौजूद थे।

जिला पुलिस अधीक्षक परितोष पंकज ने पीटीआई को बताया, "मलबे को हटाते समय मलबे के नीचे कई शव मिले हैं। मलबे से 31 शव निकाले गए हैं, जबकि तीन की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। बचाव अभियान का अंतिम चरण अभी भी जारी है।"

VIDEO | Telangana: A massive explosion at Sigachi Chemical Industry in Pashamilaram, Sangareddy district, has resulted in several deaths and serious injuries. The blast threw workers up to 100 meters away, trapping many in nearby tents as fires continued to rage. Firefighters are… pic.twitter.com/eLtDX0bY4Y