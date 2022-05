तेलंगाना में सत्ता में आने पर अल्पसंख्यक आरक्षण समाप्त करेगी भाजपा, कहा- SC-ST-OBC को देंगे लाभ

By भाषा | Published: May 26, 2022 06:45 AM

भारतीय जनता पार्टी की तेलंगाना इकाई के अध्यक्ष और सांसद बी. संजय कुमार ने धर्म परिवर्तन और “लव जिहाद” के विरुद्ध काम करने के प्रति भी संकल्प जताया। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि जो लोग ‘लव जिहाद’ का नाम लेंगे उन्हें लाठी मिले।

