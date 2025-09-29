तेलंगाना चुनाव आयोगः 12733 ग्राम पंचायत, 5749 एमपीटीसी और 565 जेडपीटीसी पर पड़ेंगे वोट, 1,67,03,168 मतदाता डालेंगे मत, 5 चरण में मतदान, देखिए तिथिवार शेयडूल
September 29, 2025
हैदराबादः तेलंगाना राज्य चुनाव आयोग ने सोमवार को ग्रामीण स्थानीय निकाय चुनावों के लिए पांच चरणों का कार्यक्रम घोषित किया। साथ ही आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। राज्य चुनाव आयुक्त रानी कुमुदिनी ने संवाददाताओं को बताया कि चुनाव सबसे पहले मंडल परिषद क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र (एमपीटीसी) और जिला परिषद क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र (जेडपीटीसी) की सीटों के लिए होंगे, जिसके बाद ग्राम पंचायतों के लिए मतदान होगा। एमपीटीसी और जेडपीटीसी के चुनाव दो चरणों में होंगे।
पहले चरण के लिए चुनाव अधिसूचना नौ अक्टूबर को जारी की जाएगी और नामांकन उसी दिन से दाखिल किए जा सकते हैं। पहले चरण का मतदान 23 अक्टूबर को होगा। एमपीटीसी और जेडपीटीसी के दूसरे चरण के चुनाव की अधिसूचना 13 अक्टूबर को जारी की जाएगी और मतदान 27 अक्टूबर को होगा।
ग्राम पंचायतों के चुनाव तीन चरणों में होंगे। पहले चरण के लिए चुनाव अधिसूचना 17 अक्टूबर को जारी की जाएगी और मतदान 31 अक्टूबर को होना निर्धारित है। वोटों की गिनती उसी दिन होगी। दूसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 21 अक्टूबर से शुरू होगी, जिसमें मतदान और मतगणना चार नवंबर को निर्धारित है। ग्राम पंचायत चुनावों का तीसरा चरण 25 अक्टूबर से शुरू होगा। इस चरण का मतदान और मतगणना आठ नवंबर को की जाएगी। एमपीटीसी और जेडपीटीसी सीटों के लिए वोटों की गिनती 11 नवंबर को की जाएगी।
उन्होंने बताया कि ये चुनाव 12,733 ग्राम पंचायतों, 5,749 मंडल परिषद क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों (एमपीटीसी) और 565 जिला परिषद क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों (जेडपीटीसी) के लिए होंगे। मतदाताओं की कुल संख्या 1,67,03,168 है, जिसमें 81,65,894 पुरुष, 85,36,770 महिलाएं और 504 अन्य मतदाता शामिल हैं।