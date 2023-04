तेलंगाना: पीएम मोदी के कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे सीएम केसीआर, मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव को दिया अगवानी करने का निर्देश

Highlights तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। प्रोटोकॉल के बाद सीएम केसीआर को आमंत्रित किया गया था। सीएम केसीआर आज बेगमपेट हवाईअड्डे पर पीएम की अगवानी नहीं करेंगे।

हैदराबाद: तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। पीएम मोदी आज सिकंदराबाद-तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने के अलावा तेलंगाना में 11,360 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। सीएम केसीआर ने बीआरएस मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव को उनकी अनुपस्थिति में आज बेगमपेट हवाईअड्डे पर पीएम मोदी की अगवानी करने का निर्देश दिया है।

#UPDATE | Telangana CM KCR has instructed BRS minister Talasani Srinivas Yadav to receive PM Modi at Begumpet airport today in his absence.

पीटीआई ने आधिकारिक सूत्रों के हवाले से बताया कि हैदराबाद की अपनी यात्रा के तहत प्रधानमंत्री पूर्वाह्न करीब पौने 12 बजे सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे और दोपहर सवा 12 बजे एक ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके बाद वह परेड ग्राउंड में एक जनसभा में हिस्सा लेंगे।

