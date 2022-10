तेलंगाना: परीक्षा के दौरान हिन्दू महिलाओं के साथ भेदभाव का दावा, उतरवाए गए 'मंगलसूत्र'-हिजाब व बुर्के में मुस्लिम लड़कियों के जाने पर कोई रोक नहीं

Highlights तेलंगाना में परीक्षा के दौरान हिन्दू महिलाओं के साथ भेदभाव का दावा किया गया है। बताया जाता है कि यह घटना आदिलाबाद के विद्यार्थी जूनियर एंड डिग्री कॉलेज में घटी है। दावा यह भी किया जा रहा है कि परीक्षा में मुस्लिम लड़कियां या महिलाओं को बुर्के और हिजाब में एग्जान देने की छुट थी।

हैदराबाद:तेलंगाना के आदिलाबाद के विद्यार्थी जूनियर एंड डिग्री कॉलेज में एक परीक्षा के दौरान हिन्दू महिलाओं के साथ भेदभाव का मामला सामने आया है। दावा किया जा रहा है कि परीक्षा के दौरान मुस्लिम लड़कियां या महिलाओं को पूरी छूट थी और उन्हें बुर्के और हिजाब में परीक्षा में शामिल होने दिया जा रहा था।

वहीं दावा में यह भी कहा जा रहा है कि हिन्दू लड़कियां या महिलाओं को कुछ भी पहनने से मना किया जा रहा था और उनके द्वारा पहनी गई चूड़ियां,पायल और कुंडल को भी उतरवा दिया गया है।

This happened yesterday at a Group-1 examination centre in Telangana. Burqa is allowed but earrings, bangles and payal must be removed. Height of appeasement. Shameful indeed. pic.twitter.com/KL10IG054M

टाइम्स नाउ की एक खबर के अनुसार, तेलंगाना के आदिलाबाद के विद्यार्थी जूनियर एंड डिग्री कॉलेज में दो दिन पहले Group-1 की परीक्षा का आयोजन हुआ है। इस दौरान दावा यह किया जा रहा है कि परीक्षा में शामिल होने से पहले हिन्दू महिलाओं द्वारा पहने गए चूड़ियां, पायल और कुंडलों को निकलवाया गया है। ऐसे में दावा यह भी किया जा रहा है कि हिन्दू महिलाओं के मंगलसूत्र को भी निकलवाया गया है तब परीक्षा में शामिल होने दिया गया है।

वहीं दूसरी और जो मुस्लिम महिलाएं थी उनकी कोई तलाशी नहीं हो रही थी और वे बुर्के और हिजाब में भी परीक्षा में प्रवेश हो रही थी। इस दावे को लेकर कई वीडियो भी सामने आए है। ऐसे में इस वीडियो और दावे को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स तरह-तरह के कमेन्ट्स भी कर रहे है।

At one Centre where TSPSC Group 1 Exam was held Police checked all aspirants as per Govt of India competitive exam guidelines without any partiality .

But BJP who wants to disturb the communal peace and harmony of Telangana have shared few selective videos only ! pic.twitter.com/5bhiCG28HJ