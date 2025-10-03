तेजस्वी को विवेक और बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, तेज प्रताप यादव ने कहा-कौन राम और कौन लक्ष्मण, बड़े भाई का सम्मान करो

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की 100वीं वर्षगांठ को लेकर तेज प्रताप यादव ने कहा कि आजादी की लड़ाई में आरएसएस का कोई योगदान नहीं रहा।

पटनाः राजद प्रमुख लालू यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव ने जनता शक्ति पार्टी की स्थापना करने के बाद दावा किया है कि वो अब कभी राजद में शामिल नहीं होंगे। तेज प्रताप लगातार राज्य के सभी जिलों में घूम रहे हैं और चुनाव में ताल ठोक रहे हैं। इस दौरान वो तेजस्वी यादव पर हमलावर भी करते हैं। इसी बीच यादव ने कहा कि तेजस्वी को अपने विवेक और बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे अब उस पार्टी का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन छोटे भाई को समझना चाहिए कि कौन राम है और कौन लक्ष्मण और अपने बड़े भाई का सम्मान करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि रावण कोई वास्तविक व्यक्ति नहीं होता, बल्कि वह दिमाग में बसी नकारात्मक सोच का प्रतीक है। उनका कहना था कि जब लोग अपनी सोच बदल देंगे, तब रावण अपने आप खत्म हो जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की 100वीं वर्षगांठ को लेकर तेज प्रताप यादव ने कहा कि आजादी की लड़ाई में आरएसएस का कोई योगदान नहीं रहा। उन्होंने महात्मा गांधी के साथ हुए घटनाक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि हम गांधी के विचारों को मानने वाले लोग हैं।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के विदेश दौरे पर उन्होंने कहा कि अगर उन्हें लगता है कि उनकी विदेश यात्राओं से जनता का भला होगा तो यह उनका व्यक्तिगत निर्णय है। वहीं, ‘आई लव मोहम्मद’ विवाद पर उन्होंने कहा कि सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए और वे सभी धर्मों को मानते हैं। तेज प्रताप ने यह भी कहा हमें भी गिरफ्तार कर लें।

