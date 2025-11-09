तेजस्वी यादव ने मनाया 37वां जन्मदिन, अपने जन्मदिन की शुरुआत केक काट कर की

पटना:बिहार विधानसभा चुनाव के बीच राजद के कार्यकर्ता पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर तेजस्वी यादव का जन्मदिन मनाने और शुभकामनाएं देने के लिए पहुंचे। दरअसल महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव 9 नवंबर को 37 साल के हो गए। ऐसे में तेजस्वी यादव का 37वां जन्मदिन मनाया गया। देर शनिवार की देर रात 12 बजे परिजनों के साथ उन्होंने । जन्मदिन पर मिली शुभकामनाओं पर तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के सभी लोगों का हृदय से आभार।

समर्थकों ने तेजस्वी यादव के नाम के नारे लगाए और ढोल-नगाड़ों की थाप पर नाचते हुए जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। कई कार्यकर्ताओं ने मौके पर मौजूद लोगों के बीच मिठाइयां भी बांटी। पूरे माहौल में उत्साह और जश्न का रंग छाया रहा। तेजस्वी यादव के जन्मदिन पर समर्थकों ने उनके दीर्घायु होने और बिहार का मुख्यमंत्री बनने की कामना की। राजद कार्यालय से लेकर राबड़ी देवी के आवास तक सुबह से ही पार्टी कार्यकर्ताओं का तांता लगा रहा।

वहीं, तेजस्वी की जन्मदिन को लेकर लालू परिवार और राजद पार्टी में उत्साह देखने को मिला। तेजस्वी की जन्मदिन की तैयारी जोरों से चल रही थी। चूकि आज दूसरे चरण के चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है इसलिए तेजस्वी दिन भर चुनावी सभा में व्यस्त थे। लेकिन शाम में तेजस्वी ने परिवार के साथ जन्मदिन मनाया। तेजस्वी यादव की बड़ी बहन रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर तस्वीर जारी कर लिखा कि "उम्र कच्ची, मगर नियत सच्ची और जुबान पक्की...कर्मवीर - कर्तव्यनिष्ठ हमारा भाई तेजस्वी।

उन्होंने आगे लिखा कि "तुम्हारा हर सपना साकार हो, तुम बिहार के नौजवानों के साथ - साथ तमाम बिहारवासियों के सपनों को हकीकत में बदलो और तुम्हारा जीवन सदैव खुशियों से भरा हो.. तुम बिहार के हर घर की ख़ुशी की वजह बनो, तुम वंचितों की आवाज बनो , जन - जन की आस एवं विश्वास बनो, तुम जनता व् जम्हूरियत की ढाल बनो " इन्हीं शुभेच्छाओं के साथ तुम्हें जन्मदिन की बहुत - बहुत बधाई , ढेर सारा प्यार - आशीर्वाद और स्नेह .. भाई।

इसके साथ ही उन्होंने कुछ तस्वीरें भी साझा की है। जिनमें राबड़ी देवी, रोहिणी आचार्य, मीसा भारती, तेजस्वी के भांजे-भांजी, तेजस्वी की पत्नी राजश्री मौजूद हैं। मीसा भारती ने भी तेजस्वी यादव को जन्मदिन की बधाई दी है। मीसा भारती ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जन्मदिन की अनंत शुभकामनाएं और आशीर्वाद भाई।

मीसा भारती ने आगे लिखा कि "तुम हमेशा स्वस्थ, प्रसन्न और सफल रहो। जीवन के हर पड़ाव पर तुम्हारी मेहनत, लगन और सच्चाई तुम्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाए। ईश्वर तुम्हें वो शक्ति दे कि तुम अपने सपनों को साकार कर सको और हर एक आशावान का गर्व बनो। तुम्हारी मुस्कान यूं ही बनी रहे और हर आने वाला वर्ष तुम्हारे जीवन में नई रोशनी और उपलब्धियां लेकर आए"।

उल्लेखनीय है कि तेजस्वी प्रसाद यादव का जन्म 9 नवंबर 1989 को बिहार के गोपालगंज जिले में हुआ था। वे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के सबसे छोटे बेटे हैं। नौ भाई-बहनों में सबसे छोटे तेजस्वी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पटना में प्राप्त की और फिर अपनी बड़ी बहन मीसा भारती के साथ दिल्ली चले गए।

उन्होंने दिल्ली पब्लिक स्कूल, वसंत विहार से प्राथमिक शिक्षा ली और बाद में डीपीएस आर.के.पुरम में पढ़ाई जारी रखी। हालांकि, उन्होंने दसवीं कक्षा के पहले ही पढ़ाई छोड़ दी और खेल के क्षेत्र में करियर बनाने का निर्णय लिया। हालांकि क्रिकेट को भी छोड़ उन्होंने राजनीतिक जीवन में प्रवेश किया और आज तेजस्वी महागठबंधन के सीएम पद के उम्मीदवार हैं।

Web Title: Tejashwi Yadav celebrated his 37th birthday, starting the day by cutting a cake