Tejashwi Yadav PC: तेजस्वी बनेंगे CM फेस! प्रेस कॉन्फ्रेंस पोस्टर से गायब कांग्रेस, CPI और VIP
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 23, 2025 11:14 IST2025-10-23T11:13:09+5:302025-10-23T11:14:07+5:30
Tejashwi Yadav PC:अटकलें लगाई जा रही हैं कि विपक्षी दल आगामी बिहार चुनावों के लिए पूर्व उपमुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव को अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर सकता है।
Tejashwi Yadav PC:बिहार में पहले चरण के मतदान से पहले सीट बंटवारे को लेकर मचे घमासान के बीच तेजस्वी यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। महागठबंधन के सदस्य तेजस्वी यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम फेस की घोषणा हो सकती है। हालांकि, दिलचस्प बात ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के पोस्टर में अकेले तेजस्वी की फोटो लगी है लेकिन अन्य दल के लोग फोटो में गायब दिखे। राहुल गांधी से लेकर सीपीआई तक किसी पार्टी के नेता की तस्वीर पोस्टर में नहीं दिखे।
इस पोस्टर को देख कर अटकले लगाए जा रही है कि तेजस्वी ही सीएम फेस बनेंगे और पीसी में उनका ही नाम सीएम फेस के लिए आगे किया जाएगा।
इससे पहले, कांग्रेस आलाकमान ने बुधवार को गठबंधन के भीतर तनाव कम करने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत को पटना भेजा। गहलोत ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि महागठबंधन एकजुट है और चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने यह भी कहा कि 4-5 सीटों पर दोस्ताना मुकाबला हो सकता है।
इस बीच, राजद ने मोहनिया विधानसभा क्षेत्र से वरिष्ठ नेता छेदी पासवान के बेटे और निर्दलीय उम्मीदवार रवि पासवान को अपना समर्थन दिया है। यह कदम राजद की आधिकारिक उम्मीदवार श्वेता सुमन को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किए जाने के कुछ घंटों बाद उठाया गया है।
बिहार विधानसभा चुनाव 6 और 11 नवंबर को दो चरणों में होंगे। मतगणना 14 नवंबर को होगी।