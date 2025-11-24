Tejas crash: दुबई एयर शो की घटना के बाद जेट निर्माता HAL ने जारी किया बयान, कहा- फाइटर जेट का क्रैश एक अलग घटना थी

नई दिल्ली: दुबई में एयर शो के दौरान तेजस फाइटर जेट के क्रैश होने के कुछ दिनों बाद, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने सोमवार को कहा कि फाइटर जेट का क्रैश एक “अलग घटना” थी। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, HAL ने बिना ज़्यादा जानकारी दिए कहा कि क्रैश "असाधारण हालात" की वजह से हुआ।

एचएएल, जो जनरल इलेक्ट्रिक इंजन से चलने वाले एयरक्राफ्ट का मुख्य मैन्युफैक्चरर है, ने कहा कि उसे उम्मीद नहीं है कि जेट क्रैश से उसके बिज़नेस ऑपरेशन या भविष्य की डिलीवरी पर कोई असर पड़ेगा।

कंपनी ने आगे कहा कि वह जांच में अपना सहयोग देगी। शुक्रवार को, दुबई एयरशो में हवाई प्रदर्शन के दौरान भारत का तेजस फाइटर जेट आग के गोले में क्रैश हो गया। इस क्रैश में इंडियन एयर फ़ोर्स के पायलट विंग कमांडर नमांश स्याल की भी मौत हो गई।

37 साल के पायलट, जो अपनी तेज़ स्किल्स और एडवेंचरस फ्लाइंग स्पिरिट के लिए जाने जाते थे, घटना के समय एक लो-लेवल एरोबेटिक मैनूवर कर रहे थे। दुबई वर्ल्ड सेंट्रल के अल मकतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर काला धुआं फैल गया, और डरे हुए दर्शक सदमे में देख रहे थे।

एक ज़ूम इन वीडियो में तेजस फाइटर जेट को स्टंट करते हुए दिखाया गया है। एक और वीडियो में जेट के आखिरी पल और पायलट को इजेक्ट करने की कोशिश करते हुए दिखाया गया है, लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाया। इस जानलेवा क्रैश के बाद, इंडियन एयर फ़ोर्स ने कहा कि वह वजह जानने के लिए कोर्ट ऑफ़ इन्क्वायरी बनाएगी।

क्रैश के कुछ देर बाद, सरकारी एयरोस्पेस कंपनी ने कहा कि वह "दुबई एयर शो में एरियल डिस्प्ले के दौरान हिम्मत वाले IAF पायलट को खोने से बहुत दुखी है।"

