तमिलनाडु: दलित कर्मचारी का आरोप, सरकारी दफ्तर में गिलास नहीं छूने देते, शौचालय इस्तेमाल करने से रोकते हैं, 6 के खिलाफ मामला दर्ज

By विशाल कुमार | Published: May 31, 2022 09:16 AM

48 वर्षीय सहायक मरियप्पन ने आरोप लगाया कि उनके सहयोगियों द्वारा पीने के पानी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले गिलास का उपयोग करने से प्रतिबंधित किया गया, शौचालय तक पहुंच से इनकार किया गया और ऑफिस के कंप्यूटर का इस्तेमाल करने से रोक दिया गया।

