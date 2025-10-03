Tamil Nadu: CM एमके स्टालिन के आवास और भाजपा कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी; जांच जारी
By अंजली चौहान | Updated: October 3, 2025 08:52 IST2025-10-03T08:52:26+5:302025-10-03T08:52:56+5:30
Tamil Nadu Bomb Threat: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के आवास और राजभवन को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद शुक्रवार सुबह चेन्नई में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
Tamil Nadu Bomb Threat: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के चेन्नई स्थित आवास, राज्य भाजपा मुख्यालय और दक्षिण भारतीय अभिनेत्री त्रिशा के घर को बम से उड़ाने की धमकियों का सामना करना पड़ा। पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। यह घटना 15 अगस्त को ध्वजारोहण समारोह से पहले स्टालिन को कथित तौर पर बम की धमकी मिलने के एक महीने से भी ज़्यादा समय बाद हुई है। इस धमकी ने प्रशासन और पुलिस विभाग में हड़कंप मचा दिया था। गणेश नाम के कॉलर को हिरासत में ले लिया गया था।
जुलाई में, स्टालिन के चेन्नई स्थित आवास पर भी इसी तरह की बम की धमकी मिली थी। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, ओल्ड कमिश्नर कार्यालय के नियंत्रण कक्ष को एक बम की धमकी वाला कॉल आया था। इसमें विनोदकुमार नाम के कॉलर ने कहा था कि मुख्यमंत्री के घर में बम रखा गया है। यह एक धोखा निकला। यह स्टालिन से जुड़ी बम धमकियों की लंबी सूची में जुड़ गया है।
2024 में, स्टालिन जिस विमान में सवार होने वाले थे, उसे निशाना बनाकर भेजे गए एक बम की धमकी वाले ईमेल ने चेन्नई हवाई अड्डे पर दहशत फैला दी थी। बाद में गहन जाँच के बाद उस धमकी को एक धोखा घोषित कर दिया गया था।
अगस्त 2023 में स्टालिन के आवास पर बम की धमकी देने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया गया। कई रिपोर्टों के अनुसार, उस व्यक्ति ने दावा किया कि उसने मुख्यमंत्री के आवास में बम रखा है और कॉल काट दिया।