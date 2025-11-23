तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026ः कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ बंद कमरे में बातचीत, विजय ने कांचीपुरम में की बैठक, वीडियो
Tamil Nadu Assembly Elections 2026: विजय ने करूर भगदड़ में मारे गए लोगों के परिवारों से यहां के पास मामल्लापुरम स्थित एक रिसॉर्ट में मुलाकात की थी और अपनी संवेदनाएं जतायी थीं।
कांचीपुरमः तमिलनाडु के कांचीपुरम में तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) संस्थापक, अभिनेता एवं राजनीतिक विजय ने कांचीपुरम जिले के तीन तालुकों के चुनिंदा पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ बंद कमरे में बातचीत की। सभागार में लोगों को संबोधित करके अपना राजनीतिक अभियान फिर से शुरू की। टीवीके सूत्रों ने बताया कि विजय लगभग दो महीने बाद लोगों को संबोधित करेंगे और कार्यक्रम के सुचारू आयोजन के लिए सभी इंतजाम किए गए हैं।
#WATCH | Kancheepuram, Tamil Nadu: TVK chief and Actor Vijay holds a closed-door interaction with select party cadre and supporters from the three taluks of Kancheepuram district.— ANI (@ANI) November 23, 2025
(Source: TVK) pic.twitter.com/lKejC0PPCx
उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम कांचीपुरम जिले के सुंगुवरचट्टीराम में एक निजी शैक्षणिक संस्थान की जगह पर होगा। उन्होंने बताया कि लगभग 1,500 लोगों को पास दिए गए हैं और जिनके पास होंगे, उन्हें ही प्रवेश की इजाजत दी जाएगी। आयोजन स्थल पर, चमकीले पीले रंग की टी-शर्ट और टोपी पहने पार्टी के कार्यकर्ता दिखे,
जिन्हें सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों ने भीड़ का प्रबंधन करने का प्रशिक्षण दिया है। पिछले महीने, विजय ने करूर भगदड़ में मारे गए लोगों के परिवारों से यहां के पास मामल्लापुरम स्थित एक रिसॉर्ट में मुलाकात की थी और अपनी संवेदनाएं जतायी थीं।