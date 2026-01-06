Tamil Nadu Assembly polls 2026: कांग्रेस ने मांगी 40 सीटें, डीएमके 32 सीटें देने को तैयार? राहुल गांधी के सामने TVK के साथ जाने का विकल्प

Highlights कांग्रेस ने अंदरूनी तौर पर 40 सीटों को अपना आदर्श लक्ष्य माना है हालांकि, कहा जा रहा है कि डीएमके 32 सीटें देने को तैयार है तमिलनाडु कांग्रेस नेतृत्व राहुल गांधी को विजय की टीवीके के साथ संभावित गठबंधन के लिए मनाने की कोशिश कर रहा है

चेन्नई: इस साल तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में कांग्रेस का "सत्ता में हिस्सेदारी" के लिए फिर से ज़ोर देना, डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन में अपनी स्थिति को फिर से तय करने की बड़ी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।

सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस ने अंदरूनी तौर पर 40 सीटों को अपना आदर्श लक्ष्य माना है, क्योंकि वह इसे अगली विधानसभा में अपनी अहमियत दिखाने के लिए एक ज़रूरी संख्या मान रही है।

हालांकि, कहा जा रहा है कि डीएमके 32 सीटें देने को तैयार है। सूत्रों ने बताया कि इसके बाद कांग्रेस ने अपनी मांग को बदलकर 38 सीटें कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक, तमिलनाडु कांग्रेस नेतृत्व भी राहुल गांधी को विजय की टीवीके के साथ संभावित गठबंधन के लिए मनाने की कोशिश कर रहा है।

कांग्रेस सांसद मणिक्कम टैगोर ने सोमवार को दोहराया कि पार्टी सिर्फ़ गठबंधन सीटें ही नहीं, बल्कि अगर गठबंधन जीतता है तो सरकार में भी हिस्सा चाहती है। यह पार्टी कार्यकर्ताओं के दबाव और चुनावों से पहले रणनीतिक बदलाव को दिखाता है।

सत्ता में हिस्सेदारी पर टैगोर की यह टिप्पणी टीवीके की पहल के बाद आई है, जहाँ एक्टर-पॉलिटिशियन विजय की पार्टी ने कांग्रेस को एक "स्वाभाविक सहयोगी" बताया, जिससे तमिलनाडु में बदलते राजनीतिक समीकरणों के बारे में अटकलें लगने लगीं।

टीवीके के प्रवक्ता फेलिक्स गेराल्ड ने कहा कि विजय और राहुल गांधी दोस्त हैं और दावा किया कि कांग्रेस के साथ गठबंधन की संभावना ज़्यादा है, हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि तमिलनाडु कांग्रेस नेतृत्व के अंदरूनी हितों के कारण बातचीत में देरी हो सकती है।

इसी पृष्ठभूमि में, टीवीके नेता निर्मल कुमार ने कहा कि गठबंधन के फैसले पार्टी प्रमुख विजय से सलाह-मशविरा करने के बाद ही लिए जाएंगे। उन्होंने कहा, "हमारे नेता सलाह-मशविरा करेंगे और गठबंधन से जुड़े समूहों की घोषणा करेंगे। उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। चुनाव से पहले अभी भी कई दिन बाकी हैं, लगभग दो महीने।"

