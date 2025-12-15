तमिलनाडु-असम विधानसभा चुनाव 2026ः पीयूष गोयल-बैजयंत पांडा प्रभारी और अर्जुन राम मेघवाल, मुरलीधर मोहोल, सुनील कुमार शर्मा और दर्शना बेन जरदोश सह-प्रभारी नियुक्त

Highlights Tamil Nadu-Assam Assembly Elections 2026: Tamil Nadu-Assam Assembly Elections 2026: Tamil Nadu-Assam Assembly Elections 2026:

नई दिल्लीः भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सोमवार को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और लोकसभा सदस्य बैजयंत पांडा को क्रमशः तमिलनाडु और असम में विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी का प्रभारी नियुक्त किया। भाजपा के एक बयान के अनुसार, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और मुरलीधर मोहोल को तमिलनाडु में विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी का सह-प्रभारी बनाया गया है।

जम्मू-कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील कुमार शर्मा और पूर्व केंद्रीय मंत्री दर्शना बेन जरदोश को असम विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का सह-प्रभारी नियुक्त किया गया है। तमिलनाडु और असम में अगले साल चुनाव होने हैं।

