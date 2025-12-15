तमिलनाडु-असम विधानसभा चुनाव 2026ः पीयूष गोयल-बैजयंत पांडा प्रभारी और अर्जुन राम मेघवाल, मुरलीधर मोहोल, सुनील कुमार शर्मा और दर्शना बेन जरदोश सह-प्रभारी नियुक्त

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 15, 2025 19:00 IST2025-12-15T18:59:08+5:302025-12-15T19:00:09+5:30

Tamil Nadu-Assam Assembly Elections 2026:

Tamil Nadu-Assam Assembly Elections 2026 Piyush Goyal-Baijayant Panda appointed in-charge Arjun Ram Meghwal, Murlidhar Mohol, Sunil Kumar Sharma Darshana Ben Jardosh appointed co-in-charge | तमिलनाडु-असम विधानसभा चुनाव 2026ः पीयूष गोयल-बैजयंत पांडा प्रभारी और अर्जुन राम मेघवाल, मुरलीधर मोहोल, सुनील कुमार शर्मा और दर्शना बेन जरदोश सह-प्रभारी नियुक्त

Tamil Nadu-Assam Assembly Elections 2026:

HighlightsTamil Nadu-Assam Assembly Elections 2026:Tamil Nadu-Assam Assembly Elections 2026:Tamil Nadu-Assam Assembly Elections 2026:

नई दिल्लीः भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सोमवार को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और लोकसभा सदस्य बैजयंत पांडा को क्रमशः तमिलनाडु और असम में विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी का प्रभारी नियुक्त किया। भाजपा के एक बयान के अनुसार, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और मुरलीधर मोहोल को तमिलनाडु में विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी का सह-प्रभारी बनाया गया है।

जम्मू-कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील कुमार शर्मा और पूर्व केंद्रीय मंत्री दर्शना बेन जरदोश को असम विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का सह-प्रभारी नियुक्त किया गया है। तमिलनाडु और असम में अगले साल चुनाव होने हैं। 

Web Title: Tamil Nadu-Assam Assembly Elections 2026 Piyush Goyal-Baijayant Panda appointed in-charge Arjun Ram Meghwal, Murlidhar Mohol, Sunil Kumar Sharma Darshana Ben Jardosh appointed co-in-charge

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Piyush GoyalBJPAssamTamil Nadu Assemblyपीयूष गोयलअसमअर्जुन रामपाल