'अभी भी जिंदा है प्रभाकरण....' लिट्टे प्रमुख को लेकर तमिल नेता ने किए चौंकाने वाले दावे, कहा- जल्द कर सकते है किसी योजना की घोषणा

चेन्नई: वर्ल्ड कॉन्फेडरेशन ऑफ तमिल्स के अध्यक्ष पी नेदुमारन ने लिट्टे के प्रमुख प्रभाकरण को लेकर एक चौंकाने वाला दावा किया है। उन्होंने तमिलनाडु के तंजावुर में बयान जारी कर यह कहा है कि लिट्टे के प्रमुख प्रभाकरण अभी भी जिंदा है और वह जल्द सबके सामने आएंगे।

आपको बता दें कि साल 2009 में श्रीलंकाई सेना ने एक सैन्य अभियान में लिट्टे के प्रमुख प्रभाकरण के मारे जाने की बात कही थी। ऐसे में जब पी नेदुमारन द्वारा उनके जीवित होने के दावा किया जा रहा है तो इससे कई सवाल खड़े हो रहे है।

मामले में बोलते हुए पी नेदुमारन ने दावा किया है कि लिट्टे के प्रमुख प्रभाकरण अभी मरे नहीं है और वे जिंदा है। उनके अनुसार, प्रभाकरण जीवित है और वे स्वस्थ है और वे जल्द ही लोगों के सामने आएंगे। तंजावुर में मुलिवैक्कल मेमोरियल में बोलते हुए पी नेदुमारन ने और भी चौंकाने वाले दावे किए और कहा कि वे प्रभाकरण के परिवार के संपर्क में है और उनकी सहमति से यह एलान किया है।

Let me inform you that he (Prabhakaran) is soon going to announce a plan for the liberation of the Tamil race. All the Tamil people of the world should support him together: Pazha Nedumaran, President of the World Tamil Federation pic.twitter.com/ftwiEytBDX